A quatre jours de la Conférence de Palerme, les Libyens dans l'expectative

09 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 9 novembre (Infosplusgabon) - A quatre jours de la Conférence de Palerme sur la Libye prévue les 12 et 13 novembre et représentant une ultime opportunité pour trouver une issue à la double crise politique et sécuritaire dans laquelle se débat le pays depuis plus de 7 ans, les Libyens ont les yeux rivés sur ce rendez-vous qu'ils espèrent porteur d'une solution ramenant la stabilité et la sécurité, tout en restant prudents et mesurés quant à sa portée.

L'Italie a mis les bouchées doubles en envoyant des émissaires auprès des protagonistes directs de la crise en Libye pour les convaincre de participer à la conférence. Ensuite, les principales parties prenantes ont été invitées à Rome pou y rencontrer le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, en vue de discuter des préparatifs de la rencontre et des sujets qui seront débattus, ainsi que pour coordonner leurs positions afin de maximiser les chances de succès.

Ainsi, outre le chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, les présidents du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, de la Chambre des représentants (Parlement), Aguila Saleh, et du Haut Conseil d'Etat, Khaled al-Mashri, et le maréchal Khalifa Haftar, commandant de l'armée nationale, se sont rendus séparément en Italie au cours de la même semaine.

L'Italie a également déployé des efforts pour associer les pays du voisinage de la Libye, notamment l'Algérie, la Tunisie, où Conte s'est rendu pour les consulter sur la manière de trouver un règlement entre les Libyens.

Au total, plus de 22 pays sont conviés à prendre part à cette Conférence internationale sur la Libye à laquelle, les italiens ont donné comme objet d'unifier les points de vue de la communauté internationale pour jouer la même partition dans le dossier libyen, en apportant un soutien fort à l'Envoyé de l'ONU, Ghassan Salamé.

Les Libyens sont cependant partagés entre optimistes, croyant à une solution à l'issue de cette rencontre de nature à changer la réalité de leur quotidien en mettant fin à ce chaos sécuritaire et en permettant la reconstruction du pays et l'émergence d'un nouvel Etat.

D'autres pensent que la rencontre de Palerme n'apportera rien de concert et qu'on s'en tiendra aux bonnes intentions et aux discours et vœux pieux, sans que cela ne soit suivi de solutions pratiques, à l'instar de ce qui s'est passé lors des précédentes conférences sur la Libye, un peu partout dans le monde.

Pour Salah Fitouri, analyste politique libyen, "le sort de Palerme sera pratiquement le même que celui de Paris de mai dernier, où les parties libyennes se sont réunies pour s'engager sur une feuille de route".

"Nous avions pensé avoir vu le bout du tunnel, mais au contraire, le processus initié par Paris n'a pas été respecté, en raison des retards enregistrés dans l'adoption des dispositions législatives par le Parlement", note-t-il dépité.

Même son de cloche pour Abdessalam al-mabri, universitaire, qui a rappelé "les rencontres entre Libyens tenues en Algérie, en Tunisie, en Egypte, à Genève et à Malte, de même qu'en Libye, mais qui n'ont pas débouché sur des solutions mettant fin à l'état de division dans le pays, ni aux souffrances des citoyens".

"L'insécurité, les pénuries de liquidités et la cherté de la vie se poursuivent et s'accentuent en dépit des conférences et de la médiation des Nations unies", a-t-il souligné.

Prenant le contre-pied, Mohamed Ghariani, un employé dans une société pétrolière, s'est dit optimiste que cette fois-ci soit la bonne. Selon lui, "les Italiens ont pu profiter de l'expérience des autres conférences pour rectifier le tir et éviter les erreurs commises par le passé".

"Les préparatifs semblent mieux élaborés que ceux de Paris et des autres pays pour faire participer tout le monde", souligne-t-il, citant également la position de l'Italie s'opposant à l'organisation des élections, ce qui signifie que Rome privilégie la réconciliation et la réalisation de certains conditions pour assurer le sucés des élections générales qui étaient programmées le 10 décembre, afin qu'elles soient durables et reconnues par tous.

Ezzeddine Haj al-Mreimi, activiste de la société civile, a salué l'organisation de la Conférence de Palerme, estimant qu'"elle a permis de briser la glace et de sortir le processus politique de l'impasse".

Il a rappelé que l'initiative de Paris et le plan d'action de l'Envoyé de l'ONU en Libye n'ont pas pu mener à une sortie de la crise, précisant que les affrontements armés meurtriers à Tripoli et les attaques de Daech montrent la persistance de la division et des tiraillements entre les protagonistes libyens.

Toutefois, des progrès ont tout de même été réalisés ces deniers temps sur la voie de la reprise du processus politique avec la mise en place, d'un commun accord entre le Parlement et le Haut Conseil d'Etat, d'un calendrier allant du 18 novembre au 11 décembre pour la restructuration du pouvoir exécutif incarné par le Conseil présidentiel.

La mise en place des arrangements sécuritaires à Tripoli, avec plus ou moins le respect du cessez-le feu, permettra de stabiliser la ville, en attendant d'étendre ces dispositions de sécurité aux autres villes, notamment en expulsant les groupes armés et milices pour les remplacer par des unités de sécurité et de l'armée régulières.

Autre motif de satisfaction, la mise en place des réformes économiques de nature à assurer un équilibre macro-économique, en maîtrisant l'inflation, en améliorant le taux de change du dinar et en satisfaisant les besoins des citoyens dans tous les domaines.

Comme l'a dit l'Envoyé de l'ONU en Libye, la balle est dans le camp des Libyens pour qu'ils prennent leur destin en main et œuvrent à mettre fin au chaos en tournant la page des divergences pour unir le pays et favoriser sa reconstruction.

Les Libyens doivent profiter de la Conférence de Palerme pour jeter les jalons d'une paix durable et d'une réconciliation entre eux.

