Au moins trois morts dans un accident de la route à Ouagadougou

07 Novembre 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 7 novembre (Infosplusgabon) - Un conducteur de bus ayant perdu le contrôle de son véhicule, est monté mardi sur des étals de commerce, tuant sur le coup trois personnes et blessant sept autres à Ouagadougou, a annoncé la police municipale.

Selon la police, les blessés évacués dans les centres de santé sont dans un état grave, ajoutant qu’une enquête est en cours pour établir les causes du drame.

L'excès de vitesse, l'imprudence et l'inobservance des règles de circulation et la mauvaise qualité des chaussées sont pointés du doigt par les observateurs comme les causes des accidents au Burkina Faso.

Le pays a enregistré, entre 2010 et 2015, 84.117 accidents de la circulation qui ont fait 5.046 morts et 73.536 blessés, selon les chiffres officiels.

FIN/INFOSPLUSGABON/POL/GABON2018

© Copyright Infosplusgabon