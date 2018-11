Le Kenya et l'Ethiopie triomphent au Marathon de New York

05 Novembre 2018

New York, Etats-Unis, 5 novembre (Infosplusgabon) - La Kényane Mary Keitani et l'Ethiopien Lelisa Desisa ont remporté dimanche le Marathon de New York, respectivement, chez les femmes et les hommes.

Keitany a dominé la course féminine, avec plus de trois minutes d'avance sur sa plus proche poursuivante, en 2:22:48, le deuxième temps le plus rapide sur cette course, selon la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF). Chez les hommes, Desisa a remporté son premier titre à New York en accélérant sur la fin à Central Park, coiffant ainsi au poteau son compatriote Shura Kitata avec deux secondes d'avance en 2:05:59.

Voici le classement des cinq premiers dans chaque course :

1 Lelisa Desisa (Eth) 2:05:59

2 Shura Kitata (Eth) 2:06:01

3 Geoffrey Kamworor (Ken) 2:06:26

4 Tamirat Tola (Eth) 2:08:30

5 Daniel Wanjiru (Ken) 2:10:21

Femmes

1 Mary Keitany (Ken) 2:22:48

2 Vivian Cheruiyot (Ken) 2:26:02

3 Shalane Flanagan (Etats-Unis) 2:26:22

4 Molly Huddle (Etats-Unis) 2:26:44

5 Rahma Tusa (Eth) 2:27:13

FIN/INFOSPLUSGABON/POL/GABON2018

© Copyright Infosplusgabon