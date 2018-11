Discussions entre le Togo et le Ghana pour la délimitation d’une frontière maritime négociée

05 Novembre 2018

Lomé, Togo, 5 novembre (Infosplusgabon) - La Commission nationale des frontières maritimes du Togo et celle du Ghana ont eu deux jours de discussions la semaine dernière à Lomé pour la délimitation négociée d'une frontière maritime entre les deux pays, a-t-on noté à Lomé.

Cette réunion, qui fait suite à celle tenue le 5 juin dernier à Accra, la capitale ghanéenne, a permis des échanges préliminaires entre les deux pays sur la question.

En effet, selon de bonnes sources, le Ghana soutient l’existence d’une " frontière maritime traditionnellement respectée" contre l’avis du Togo, qui affirme qu’il n’a "jamais existé de frontière maritime définie entre les deux pays".

Le ministre togolais de la sécurité, le général Damehame Yark, est formel. "En ce qui concerne nos deux pays, il n’a jamais existé d’accord de délimitation de frontière maritime. Ceci constitue aujourd’hui un problème majeur au vu des enjeux politiques, sécuritaires et socio-économiques", a-t-il indiqué.

L’officiel ghanéen en charge du dossier, Lawrence Apaalse, assure are que son pays est

"ouvert à une solution négociée, selon les principes des Nations unies.

D’où l’urgence des rencontres pour une solution négociée, conformément à la Convention des Nation unies sur le droit de la mer de 1982 et la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contigüe, soulignent les experts des deux pays.

Une nouvelle rencontre, prévue avant la fin de l’année, va approfondir les discussions pour une délimitation négociée, annoncent les officiels togolais.

On rappelle que le Togo et le Ghana, officiellement, n’ont pas une frontière maritime délimitée et reconnue par les institutions des deux pays, "ce qui engendre parfois des incidents maritimes regrettables".

