Kenya Airways lance des vols directs vers New York

29 Octobre 2018

Nairobi, Kenya, 29 octobre (Infosplusgabon) - La compagnie aérienne, Kenya Airways, a inauguré dimanche ses vols directs vers New York, faisant du Kenya le 8ème pays africain à relier directement les Etats-Unis par voie aérienne, "un moment historique pour le secteur de l'aviation au Kenya", selon le chef de l'Etat kényan, Uhuru Kenyatta, qui a assisté au décollage du premier vol direct entre Nairobi et New York.





Selon le président kényan, la liaison directe entre le Kenya et les Etats-Unis présente de grandes opportunités en termes d'échanges commerciaux, de tourisme et de relations entre les peuples.



Pour lui, le lancement des vols directs est un jour historique pour le Kenya et une grande avancée concernant "les efforts de notre pays pour renforcer les échanges commerciaux, les affaires et les relations entre les peuples, entre notre nation et les Etats-Unis d'Amérique".



"Le peuple du Kenya et le peuple américain son maintenant plus proches qu'ils ne l'ont jamais été, rapprochant ainsi l'Afrique et l'hémisphère occidental et renforçant les valeurs partagées entre nos deux pays", a dit M. Kenyatta.



Le Kenya et les Etats-Unis ont signé des accords bilatéraux relatifs à des services aériens, ce qui permet au Kenya de lancer des vols directs.



Nairobi rejoint d'autres pays africains notamment, l'Ethiopie, le Sénégal, le Cap-Vert, le Maroc, le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud ayant des vols directs vers New York.



Le vol de la Kenyan Airways à destination de New York s'est effectué par un Boeing 787 Dreamliner qui avait à son bord 234 passagers.





