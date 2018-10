Quatre morts et plusieurs otages dans une attaque contre une localité dans le centre de la Libye

29 Octobre 2018

Tripoli, Libye, 29 octobre (Infosplusgabon) - Quatre personnes, dont le fils du chef du maire de la localité d'al-Fouqaha, dans la région d’al-Jafra (centre), ont trouvé la mort, à la suite de l'attaque contre le commissariat de police de la ville et des affrontements qui opposent la population de la localité et des assaillants armés depuis la nuit de dimanche à lundi, a déploré le Conseil municipal d’al-Jafra à travers sa page Facebook.





Selon des sources locales dans la ville d'al-Fouqaha, de violents affrontements ont lieu actuellement entre les habitants de la région et les auteurs de l'attaque armée qui a visé le commissariat de police de la ville.



Des sources du conseil municipal d’al-Jafra ont fait état de l’enlèvement d’un certain nombre de policiers du commissariat par les assaillants.



"La situation est très tragique" dans la région, a indiqué le conseil municipal d’al-Jafra, citant le responsable municipal local qui a fait état de l'enlèvement de son fils et d'un certain nombre de jeunes dans la région.



Il a souligné que "la situation est catastrophique dans la région", où il y a "de violents affrontements maintenant", appelant "tout le monde à une intervention urgente pour sauver la zone d’al-Fouqaha contre l'attaque perfide de Daech".



Des responsables locaux soupçonnent que l’attaque soit perpétrée par l’organisation Daech qui possède des cellules encore actives en Libye malgré sa défaite en décembre 2016 et son expulsion de son fief de Syrte par les forces du gouvernement d’union nationale.



Toutefois, l’organisation terroriste a conservé une certaine capacité de nuisance et mène régulièrement des attaques meurtrières dans des villes et contre des postes de sécurité à l'entrée des zones urbaines, vu que ses combattants sont disséminés dans le désert libyen et se livrent à des incursions spectaculaires, aussi bien contre la population civile que les forces armées et de sécurité libyennes.





