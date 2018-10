Le président égyptien au mini-sommet de Berlin dimanche

27 Octobre 2018

Le Caire, Egypte, 27 octobre (Infosplusgabon) - Le président égyptien, Abdel Fatteh Al-Sissi, participera dimanche à Berlin, en Allemagne, au mini-sommet des chefs d'Etat des pays membres de l'initiative allemande pour un partenariat avec l'Afrique, dans le cadre du groupe des 20 convoqué par la Chancelière allemande, Angela Merkel.





Selon le porte-parole de la présidence de la République égyptienne, Bassam Radhi, qui s'exprimait ce samedi, la visite de M. Sissi en Allemagne traduit l'importance que L'Égypte accorde à la nécessité de rendre plus dynamique la coopération entre les pays africains et ceux du groupe des 20 et ce, dans différents domaines de développement, notamment en perspective de l'accession de l'Égypte à la présidence de l'Union africaine en 2019.



La visite du chef de l'État égyptien sera marquée par d'intenses entretiens bilatéraux avec la partie allemande, le président Sissi devant rencontrer Mme Merkel pour examiner les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans différents domaines.



Le volume des investissements allemands en Égypte a atteint, à la date de janvier 2017, plus de 619 millions de dollars dans les secteurs des produits chimiques, de l'industrie automobile, des télécommunications, du fer, de la sidérurgie, du pétrole, du gaz, des produits médicaux et des pièces détachées de voiture.



L'initiative allemande pour un partenariat avec l'Afrique comprend, jusqu'à ce jour, L'Égypte, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Maroc, la Tunisie, le Rwanda, le Sénégal et le Togo.



La Chancelière allemande avait accueilli à Berlin, lors du Sommet du groupe des 20 en juin 2017, plusieurs dirigeants africains et plus de 100 investisseurs pour renforcer la coopération, afin de créer un développement économique durable des pays africains, rappelle-t-on.



Mme Merkel considère que l'investissement en Afrique est de nature à limiter les vagues de migrants vers l'Europe.





