Le Togo et le Ghana inaugurent un Poste de contrôle juxtaposé à leur frontière commune

27 Octobre 2018

Lomé,Togo, 27 octobre (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, et son homologue ghanéen, Nana Dankwa Akufo-Addo, ont officiellement inauguré vendredi, un Poste de contrôle juxtaposé (PCJ) pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre leurs deux pays, a-t-on constaté.



Inauguré depuis le 3 novembre 2014 par l’actuel président togolais et l’ex-président ghanéen, John Dramani Mahama, l’opérationnalisation du Poste de contrôle a été confrontée pendant quatre ans à des problèmes d’ordre administratif, financier, technique et logistique, ont souligné les autorités togolaises.



Depuis vendredi dernier, il a été mis en service au cours d’une grande cérémonie à laquelle ont également pris part le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Jean-Claude Kassi Brou, la cheffe de la Délégation de l’Union européenne au Ghana, Mme Diana Accocia.



Situé à environ 30 km au sud-ouest de Lomé, la capitale togolaise, le Poste de contrôle juxtaposé de Noépé (Togo)-Akanu (Ghana) sera conjointement géré par les deux pays et les différentes formalités douanières se feront ensemble entre les deux administrations (togolaises et ghanéennes).



Construit sur 7 hectares, et financé à hauteur de 14 millions d’euros, soit environ 9 milliards de FCFA par l’UE, ce complexe est composé d’un parking pour poids lourds, d’un bureau des douanes, d’un bureau pour les services d’immigration et de logements pour les fonctionnaires.



"Avec cet ouvrage, nous sommes sur le point de résoudre un des problèmes les plus importants entre nos deux peuples, la facilitation des échanges, des biens, du commerce et des personnes", a affirmé le président Nana Akufo-Addo.



Pour sa part, le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a souligné que cette inauguration était "un acte majeur dans la facilitation des transports dans l'espace CEDEAO".



Le Poste de contrôle juxtaposé Noépé-Akanu, va faciliter les formalités aux frontières dans le cadre du Protocole régional relatif à la libre circulation des personnes et des biens au sein de la CEDEAO.





FIN/INFOSPLUSGABON/BIR/GABON2018







© Copyright Infosplusgabon