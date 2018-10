Reprise partielle ce samedi des municipales dans deux communes de Nouakchott en Mauritanie

27 Octobre 2018

Nouakchott, Mauritanie, 27 octobre (Infosplusgabon) - Les électeurs des communes d’Arafat et d'El Mina", dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, reprennent le chemin des urnes ce samedi pour élire leur maire, suite aux contestations des résultats du second tour des municipales organisé le 15 septembre dernier, suivies d’une décision de la chambre administrative de la cour suprême ordonnant la reprise du vote.





Dans les deux communes, ces élections opposent un candidat de l’Union Pour la République (UPR, principal parti de la majorité) à celui du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD/Tawassoul-mouvance islamiste), soutenu par une Alliance électorale de l’Opposition Démocratique (AEOD).



Les membres des forces armées et de sécurité ont déjà voté vendredi.



La Mauritanie a organisé des élections législatives, régionales et locales les 01 et 15 septembre dernier.





