80 pour cent des enfants en âge scolaire retournent à l’école dans les régions affectées par Ebola en RDC

27 Octobre 2018

Kinshasa, RDC, 26 octobre (Infosplusgabon) - Un mois après la rentrée scolaire, 80 pour cent des enfants en âge scolaire sont retournés à l'école dans les zones de santé de Beni et de Mabalako, les deux épicentres de l'actuelle épidémie d'Ebola dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC).





Plus de la moitié de ces enfants sont des filles.



"Tous les enfants, y compris ceux qui vivent dans les zones touchées par le virus Ebola, ont droit à l'éducation", a déclaré le Dr Gianfranco Rotigliano, Représentant de l'UNICEF en RDC.



"Notre réponse contre le virus Ebola vise à permettre que les écoles des zones touchées offrent un environnement protecteur afin que les enfants puissent poursuivre leurs études tout en apprenant à se protéger du virus Ebola", a-t-il ajouté.



L’UNICEF a identifié plus de 1.500 écoles dans les zones touchées par l’épidémie, parmi lesquelles 365 sont situées dans les épicentres de l’épidémie et sont considérées à haut risque.



"Lorsque les enfants scolarisés apprennent à se protéger du virus Ebola, ils contribuent également à éviter la propagation de la maladie au sein de la communauté", a déclaré le Dr Rotigliano. "Une fois rentrés à la maison, ces enfants font la promotion du lavage des mains régulier auprès de leurs familles", a-t-il ajouté.



A ce jour, l'UNICEF et ses partenaires ont fourni aux 365 écoles considérées à haut risque des équipements d'hygiène et de santé; formé plus de 3.500 enseignants et directeurs d'école aux mesures préventives contre Ebola afin de permettre que les écoles constituent un environnement protecteur pour les enfants ; atteint 69.338 écoliers avec des messages de prévention d'Ebola ; fourni une assistance à 129 enfants orphelins et non-accompagnés en âge scolaire pour leur permettre de retourner à l'école.



Certains enfants des zones touchées n'étant pas encore scolarisés, l'UNICEF et ses partenaires continuent de sensibiliser et d'encourager les parents à les inscrire et à faire en sorte que leur droit à l'éducation soit pleinement respecté.



Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), à la date du 12 octobre (vendredi), 207 cas d'Ebola ayant fait 130 morts ont été répertoriés dans la province du Nord-Kivu. Il s'agit de la dernière flambée d'Ebola qui frappe ce pays d'Afrique centrale depuis le 1er août.





