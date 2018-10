Un Belge d’origine congolaise, Pierre Kompagny, élu bourgmestre à Ganshoren, en Belgique

27 Octobre 2018

Bruxelles, Belgique, 26 octobre (Infosplusgabon) - Pierre Kompagny, père de Vincent Kompagny, un international de l’équipe belge de football, les Diables Rouges, a été élu bourgmestre de la commune de Ganshoren (25.000 habitants) de Bruxelles, au terme des élections locales de dimanche en Belgique.



Il est le premier black, issu de la communauté congolaise, a être élu bourgmestre en Belgique, ce qui constitue un motif de fierté pour la diaspora congolaise de Belgique.



Pierre Kompagny a été élu sur la liste Pro-Ganshoren, créée après son départ du CDH (Parti démocratique humaniste), qui est l’un des perdants des scrutins du dimanche.



La liste Pro-Ganshoren a récolté, 28,34 % des voix, en tête de toutes les autres formations ayant participé à ces élections dont, le PS (parti socialiste), MR (mouvement libéral) et Défi (ex-Front des Francophones).



Il est clair que Pierre Kompagny a bénéficié de la popularité de son fils Vincent Kompagny, capitaine de la sélection de football de la Belgique, "les Diables Rouges", arrivée troisième lors de la Coupe du monde au mois de juillet dernier, après la France et la Croatie.



Vincent Kompagny est resté longtemps sur la touche à cause d’une blessure à la cuisse et après des soins intensifs de kinésithérapie. Il n’a été repris dans l’équipe nationale belge qu’à titre d’essai, les médecins ayant des doutes sur sa guérison.





