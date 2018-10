45 décès et 208 416 sinistrés suite aux inondations cette année au Niger

26 Octobre 2018

Niamey, Niger, 26 octobre (Infosplusgabon) - Quarante-cinq personnes au total ont trouvé la mort des suites des inondations au Niger et plus de 208 416 sont sinistrées, selon M. Ali Betty, Haut-commissaire à l’Initiative 3N (les Nigériens nourrissent les Nigériens).





Les fortes pluies qualifiées de ‘’phénomènes naturels exceptionnels’’ ont causé la mort de 34 429 têtes de bétail et l’effondrement de 17 389 maisons » a, expliqué M.Betty en marge de la 18ème réunion du Comité interministériel de suivi et de la mise en œuvre (CIO) du programme de l'Initiative 3N.



La région de Dosso (Ouest) est la plus touchée, suivie de celles Zinder (Est), Maradi (Centre) et Diffa (Sud Est).



M. Bety a annoncé que le gouvernement et ses partenaires ont apporté des appuis divers aux populations sinistrées suite aux inondations, soulignant qu'au cours de la période de juillet au 5 septembre 2018, 533 tonnes de vivres, dont du mil, du riz et des pâtes alimentaires ont été distribuées à 8.500 ménages, soit 59.000 personnes sinistrées.



En plus, 14 486 unités de kits composés de couvertures, moustiquaires, nattes et tentes et des produits d'entretien divers ont été également mises à la disposition des ménages sinistrés, a indiqué le Haut-commissaire.



Un appui financier de 11 050 000 F CFA a été mis à la disposition des ménages victimes des inondations dans la région d'Agadez (Nord), a-t-il ajouté.



Toutefois, la reconstruction du capital bétail pour les éleveurs sinistrés nécessite l'élaboration d'un projet spécifique à soumettre aux Partenaires Techniques et Financiers -PTF. « Un appui spécifique aux éleveurs ayant perdu leur bétail n'a pas été effectué, et est envisageable dans le cadre des programmes à concevoir», a-t-il assuré.



En 2017, à la même période, l'on dénombrait 193 790 personnes sinistrées (27 733 ménages), 54 pertes en vies humaines et 9 267 maisons effondrées, rappelle-t-on.





