Le président burkinabè appelle à la « vigilance » dans la lutte contre le VIH/Sida

Ouagadougou, Burkina Faso, 26 octobre (Infosplusgabon) - Le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, par ailleurs président du Conseil national de Lutte contre le Sida et les IST, a appelé les acteurs à la « vigilance » et au « discernement » jeudi, dans la lutte contre la maladie.





Selon l’ONUSIDA, le taux de prévalence au Burkina Faso est 0,8% et plus de 70% des malades du Sida sont sous traitement ARV.



« Néanmoins, une analyse approfondie de ces données appelle à plus de vigilance et de discernement », a indiqué le président burkinabè, à l’ouverture de la 17ème session du Conseil national de Lutte contre le Sida et les IST.



M. Kaboré, dont les propos sont rapportés dans un communiqué de la Présidence, a appelé au développement de stratégies innovantes pour augmenter la détection des cas de VIH par un accès plus large des populations cibles aux services de dépistage.



Il a souligné que les actions « énergiques » engagées par le gouvernement, les acteurs sociaux communautaires et privés, avec l’appui de l’ensemble des partenaires techniques et financiers ont produit des résultats « encourageants » en termes de stabilité du niveau de l’infection par le VIH et de prise en charge des personnes infectées et affectées.





