L'Agence Panafricaine de presse sera transformée en une institution multimédia

26 Octobre 2018

Dakar, Sénégal, 26 octobre (Infosplusgabon) - Le conseil d'administration de PANAPRESS a annoncé une nouvelle direction pour l'Agence de presse panafricaine (PANA), qui devrait être transformée en une institution multimédia.





Dr Ibrahim Dagash, président du conseil d'administration, a déclaré qu'une feuille de route avait été convenue pour qu'une nouvelle PANA voie le jour à la fin d'une période de deux ans avec de solides références dans les activités d'agence de presse, de l'audiovisuel et des autres médias.



«Nous avons un projet à entreprendre. Nous avons les ressources humaines sur le continent ... nous rechercherons le meilleur ... nous avons le réseau, et la technologie est disponible dans le monde entier ", a déclaré Dr Dagash, journaliste soudanais chevronné et ancien porte-parole de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), devenue Union africaine (UA).



Lors d'une interview jeudi, il a confié au Desk anglais de la PANA que l'un des partenaires du projet visuel avait déjà été identifié pour commencer le travail.



La PANA a commencé ses activités en tant qu’agence de presse le 25 mai 1983 et comptait parmi ses contributeurs des pays africains, à l’exception de l’Afrique du Sud, en vue de produire des nouvelles de l'Afrique par les Africains.



L’institution médiatique basée à Dakar était une agence spécialisée de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Elle a été relancée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en 1993.



Dr Dagash a déclaré que l'un des objectifs du nouveau projet PANA était de coordonner avec l'UA afin de créer une institution multimédia qui deviendra un moyen de communication pour l'UA et un atout pour le continent.



Dans le même temps, la restructuration interne commencera par une rationalisation du personnel mettant l'accent sur un personnel de haut niveau, des produits de qualité, une meilleure culture de travail et de meilleures conditions de travail, ainsi qu'une gestion financière prudente.



La restructuration mettra l'accent sur une collecte et une diffusion plus rapides et meilleures des informations afin de satisfaire les abonnés et le grand public.



Dr Dagash a déclaré avoir rencontré le personnel du siège pour lui annoncer le nouveau processus qui commence par une période de transition d'un an, comme convenu lors de la réunion du conseil d'administration de la PANA cette semaine.





