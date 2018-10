Ouverture ce vendredi du 15ème Salon international de l’artisanat de Ouagadougou

26 Octobre 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 25 octobre (Infosplusgabon) - Le président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, et la Gouverneure générale du Canada, Julie Payette, vont assister vendredi, à l’ouverture de la 15ème édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO).





Au total, 250 acheteurs professionnels, 3500 exposants et plus de 300 000 visiteurs sont attendus à cette édition du 26 octobre au 4 novembre 2018 sous le thème : « Artisanat africain, exigences du marché et développement technologique ».



En raison de la recrudescence des attaques terroristes au Burkina Faso, les mesures sécuritaires ont été renforcées, a rassuré le ministre en charge du Commerce, Harouna Kaboré.



Selon le directeur général du Salon, Dramane Tou, qui s’exprimait dans le Quotidien public « Sidwaya », « pendant les dix jours du salon, il y aura des expositions-ventes dans les pavillons d’exposition, et l’espace gastronomique pour tous ceux qui veulent se restaurer ».



A cela s’ajoutent des animations-podium avec des artistes de renom, aussi bien de la musique traditionnelle que moderne.



Madagascar a été choisi comme pays invité d’honneur de cette édition pour la qualité de ses œuvres, selon le comité d’organisation.



Pour ce faire, il est prévu la journée du pays invité d’honneur dénommée Madagascar Day, au cours de laquelle l’artisanat et la culture malgaches seront magnifiés.



« Nous aurons la Nuit de l’artisan méritant (NAM) qui tient lieu de cérémonie officielle de clôture du salon samedi 3 novembre 2018. Les artisans, qui se seront distingués par leur talent et leur créativité aux yeux du jury international mis en place, seront récompensés à cette occasion », a promis Dramane Tou.





FIN/INFOSPLUSGABON/BPM/GABON 2018







© Copyright Infosplusgabon