Le fondateur du Groupe Planor Afrique élu Président du Patronat burkinabè

26 Octobre 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 26 octobre (Infosplusgabon) - Apollinaire Compaoré, fondateur du groupe Planor Afrique, évoluant dans plusieurs secteurs d’activités, a été élu jeudi à la tête du Conseil national du Patronat burkinabè, lors d’une assemblée générale.





M. Compaoré, 66 ans, était le seul candidat pour succéder à Birahima Nacoulma, décédé en août 2018, à la présidence du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB).



Le Groupe Planor Afrique évolue dans les domaines des télécoms, des banques, des assurances et de la distribution au Burkina Faso et dans la sous-région.



Créé en 1974, le CNPB a pour objectifs, entre autres, de contribuer à l’instauration au Burkina et dans la sous-région d’un environnement propice à l’expansion du secteur privé en vue de promouvoir le développement économique et social et d’établir, avec les pouvoirs publics et les partenaires au développement, des relations de partenariat.



Il est composé de plus de 24 groupements et associations professionnels avec pour membres de base de grandes, petites, moyennes et micro-entreprises actives dans tous les secteurs de l’économie burkinabè.





FIN/INFOSPLUSGABON/BPM/GABON 2018







© Copyright Infosplusgabon