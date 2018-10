Le Bénin adopte un plan national de développement pour les prochaines années

26 Octobre 2018

Cotonou, Bénin, 26 octobre (Infosplusgabon) - Le Bénin vient d’adopter son plan national de développement pour les sept prochaines années (PND-2018-2025), annonce un communiqué du conseil des ministres publié ce jeudi à Cotonou.





Selon ce communiqué, l'objectif global du Plan national de développement est d'atteindre une croissance forte, inclusive et durable à deux chiffres en 2025, dans un cadre de gouvernance nationale et locale plus efficace, en misant sur le renforcement du capital humain et le développement des infrastructures.



Ce choix stratégique vient conforter les ambitions du gouvernement déclinées dans son Programme d'Action « Bénin révélé » 2016-2021, qui vise la relance, de manière durable, du développement économique et social de notre pays, indique-t-on, précisant que le PND propose une trajectoire pour une croissance économique basée sur trois piliers, notamment la diversification de la production agricole incluant les infrastructures rurales, la logistique, les innovations et les biotechnologies, la transformation agro-industrielle, les services, le tourisme ainsi que la participation plus accrue aux échanges internationaux, et l'exportation des connaissances à travers les innovations et les biotechnologies.



Selon le diagnostic stratégique de ce plan, en lien avec « la vision Bénin Alafia 2025 », « le défi majeur à relever est le développement du capital humain. Celui-ci doit être pertinent et s'inscrire dans la durée. Il constitue un facteur déterminant pour une croissance économique inclusive, respectueuse de l'environnement dans un contexte de paix et de bonne gouvernance ».



En outre, souligne-t-on, les choix stratégiques majeurs de développement résident dans la mise en valeur des potentialités économiques du Bénin que sont l'agriculture, les services et le tourisme.





