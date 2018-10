L’augmentation du financement des données sur le développement durable approuvée à la conférence des Nations unies

26 Octobre 2018

Dubaï, Emirats Arabes Unis, 26 octobre (Infosplusgabon) - Dans une déclaration adoptée mercredi à l'issue du Forum mondial des données des Nations unies à Dubaï (2018), les dirigeants du secteur se sont mis d'accord sur des mesures visant à accroître le financement des données et de l'analyse statistique, afin d'accélérer les progrès en vue de la réalisation des Objectifs de développement durable à l'horizon 2030.





Intitulé Déclaration de Dubaï, cet accord vise à mobiliser des fonds nationaux et internationaux et à mettre en place des partenariats sur les données plus efficaces, a indiqué un communiqué de l'ONU.



S'exprimant lors du forum, Liu Zhenmin, secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales de l'ONU, a déclaré qu'il espérait « que la déclaration contribuerait à tracer la voie à suivre pour promouvoir un financement plus important et plus efficace des données et des statistiques, la prochaine étape consistant à traduire ces idées en actes et à veiller à maximiser l'efficacité du financement des données sur le développement durable, car cela est essentiel pour répondre aux besoins en données du Programme 2030».



Au-delà du lancement de la Déclaration de Dubaï et des discussions sur le financement des données, plusieurs sujets importants ont été abordés, souligne le communiqué.



Un nouveau guide destiné à aider les pays à mieux intégrer les données de différentes sources a été annoncé lors du Forum. Si les pays peuvent utiliser des outils permettant à ces sources de se «parler», ils peuvent obtenir des informations utiles pour permettre un meilleur suivi et une meilleure élaboration des politiques.



Selon le communiqué, le manque de confiance dans les données a été identifié comme un défi majeur car 70% des experts du forum estiment qu'il y a une crise de confiance au niveau du public, plusieurs d’entre eux considérant qu’il y a un manque de maîtrise des données.

Par ailleurs, selon ces spécialistes, il faudrait veiller à la pertinence, à la franchise et à la qualité des données, afin d'améliorer les conditions de vie.



Lors d'une session organisée par Data2x, en collaboration avec la Fondation des Nations unies, l'impact d'un article sur les données a été démontré par un exemple au Vietnam, où les résultats d'une enquête sur la violence domestique ont choqué les autorités qui ont adopté une nouvelle législation et lancé des campagnes de sensibilisation devenues un modèle en Asie.



Le World Data Forum a accueilli plus de 2 000 experts spécialistes en données originaires de plus de 100 pays du 22 au 24 octobre et a connu la participation de gouvernements, d’instituts nationaux de statistique, du secteur privé, du monde universitaire, des organisations internationales et des groupes de la société civile.



Le prochain Forum aura lieu à Berne, en Suisse, du 18 au 21 octobre 2020.





