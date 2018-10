Visite de deux jours du président de la Commission de l'Union européenne en Tunisie

26 Octobre 2018

Tunis, Tunisie, 25 octobre (Infosplusgabon) - Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, était attendu ce jeudi en Tunisie pour une visite de deux jours, a-t-on appris de source européenne.



Selon le Représentant de l'Union européenne en Tunisie, Patrice Bergamini, plusieurs accords d'un montant total d'environ 270 millions d'euros seront signés au cours de cette visite.



Le premier accord d'un montant de 90 millions d'euros est relatif à la compétitivité, le deuxième d'un montant de 60 millions d'euros concerne le secteur de la justice, le troisième, d'un montant de 60 millions d'euros est destiné à soutenir la transition énergétique et le quatrième, d'un montant de 60 millions d'euros, concerne la réforme fiscale, économique et sociale.



Les deux parties signeront aussi un autre accord d'un montant de 300 millions d'euros destiné au soutien annuel accordé à la Tunisie par l'Union européenne.



Concernant les réformes, M. Bergamini a annoncé l'organisation d'un nouveau round de négociations en décembre à Bruxelles sur l'accord de libre-échange global et approfondi entre la Tunisie et l'Union européenne.





