Vers la prorogation jusqu'en juin 2019 du mandat des députés maliens

Bamako, Mali, 26 octobre (Infosplusgabon) - Le gouvernement malien a adopté mercredi en conseil des ministres, un projet de loi autorisant la prorogation du mandat des députés à l’Assemblée nationale, suite à l'acceptation, le 12 octobre dernier, par la Cour constitutionnelle, de la prorogation jusqu'au 30 juin 2019 du mandat des députés, à la demande de l'Assemblée nationale.





Le mandat des députés de la Vème législature, élus en 2013, arrive à expiration le 31 décembre 2018.



A cet effet, le gouvernement malien a adopté un projet de décret portant abrogation du décret du 14 septembre 2018 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale.



Selon le gouvernement, l’abrogation de ce décret qui convoquait le collège électoral, en novembre et décembre 2018 à l’effet de procéder à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, est dictée par la perspective de prorogation des mandats qui permettra d’apporter des solutions aux difficultés juridiques et techniques constatées dans l’organisation de l’élection des députés.



Le parlement malien a lié ce report des élections législatives à la non exécution des réformes administratives et politiques dictées par l'Accord de paix et de réconciliation signé entre le gouvernement malien, les groupes armés du nord et la Communauté internationale, en vue de parvenir à une paix définitive au Mali. Ces réformes nécessitent l'organisation d'un référendum qui peine à se tenir.



