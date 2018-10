Nomination d’un nouveau chef de la Garde présidentielle libyenne

26 Octobre 2018

Tripoli, Libye, 26 octobre (Infosplusgabon) - Le général Dhiaddine Mohamed Hussein al-Amrouni a été nommé jeudi à la tête de la Garde présidentielle libyenne par le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale, Fayez al-Sarraj, en sa qualité de commandant suprême de l'armée libyenne, a-t-on appris de source officielle.





Il remplace le colonel-major Najmi Ramadan Al-Nakou qui était en poste depuis août 2016, assisté par les colonels Mohamed Lakri et Ibrahim Abdallah Bilal.



La Garde présidentielle a été mise en place en mai 2016 dans le but de sécuriser les locaux et sièges du gouvernement, les membres du gouvernement et les missions étrangères, et pour protéger les objectifs vitaux du pays, tels que les ports terrestres, maritimes et aériens, les pipelines et les réseaux de distribution d'eau.



On rappelle que le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj a adopté, mardi, le plan de sécurisation de l'agglomération du Grand Tripoli, préparé par le Comité pour les arrangements en matière de sécurité constitué par décret présidentiel.



Le Conseil présidentiel a entamé la mise en œuvre des dispositions en matière de sécurité contenues dans l'Accord politique de Skhirat, au Maroc, dans le cadre de l'unification des institutions de sécurité de l'État, afin de placer le pays dans une phase de stabilité permanente, au lendemain des tensions sécuritaires survenues dans la capitale, Tripoli.



On rappelle que Tripoli a été le théâtre, mi-août, de violents affrontements armés entre groupes rivaux ayant fait 176 morts et plus de 500 blessés dont des civils.





