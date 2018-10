L'OMS trace la voie pour la couverture sanitaire universelle

26 Octobre 2018

Genève, Suisse, 26 octobre (Infosplusgabon) - Les pays du monde entier ont adopté jeudi la Déclaration d'Astana, s'engageant à renforcer leurs systèmes de soins de santé primaires, étape essentielle sur la voie de la couverture sanitaire universelle.





La Déclaration d'Astana, au Kazakhstan, réaffirme les fondements de la Déclaration historique d'Alma-Ata de 1978, date à laquelle les dirigeants du monde se sont engagés, pour la première fois, en faveur des soins de santé primaires, a déclaré l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).



"Aujourd'hui, au lieu de la santé pour tous, nous avons la santé pour certains, nous avons tous la responsabilité solennelle de veiller à ce que la déclaration d'aujourd'hui sur les soins de santé primaires permette à chaque personne, partout dans le monde, d'exercer son droit fondamental à la santé", a indiqué le Directeur général de l'OMS, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.



L'OMS note dans un communiqué que, même si la Déclaration d'Alma-Ata (Kazakhstan) de 1978 a jeté les bases des soins de santé primaires, les progrès accomplis au cours des quatre dernières décennies ont été inégaux.



Au moins, la moitié de la population mondiale n’a pas accès aux services de santé essentiels, notamment les soins pour les maladies non transmissibles et transmissibles, la santé de la mère et de l’enfant, la santé mentale et la santé reproductive et sexuelle



"Bien que le monde soit un endroit plus sain qu’auparavant, près de 6 millions d'enfants meurent chaque année avant leur cinquième anniversaire, principalement de causes évitables, et plus de 150 millions souffrent d'un retard de croissance", a déploré la Directrice générale du Fonds des Nations unies pour l'Enfance (UNICEF), Henrietta Fore.



"En tant que communauté mondiale, nous pouvons changer cette situation en apportant des services de santé de qualité à ceux qui en ont besoin. C’est ce en quoi consistent les soins de santé primaires", a-t-elle ajouté.



Selon le communiqué, la Déclaration d'Astana s'inscrit dans un mouvement mondial croissant en faveur d'un investissement accru dans les soins de santé primaires afin de parvenir à la couverture sanitaire universelle.



Les ressources en santé ont été concentrées, dans leur grande majorité, sur des interventions ciblant une seule maladie plutôt que sur des systèmes de santé solides et complets, une lacune mise en évidence par plusieurs urgences sanitaires au cours des dernières années.



"L'adoption de la Déclaration lors de cette conférence mondiale à Astana fixera de nouvelles orientations pour le développement des soins de santé primaires en tant que base des systèmes de soins de santé", a indiqué le ministre de la Santé de la République du Kazakhstan, Yelzhan Birtanov.



"La nouvelle Déclaration reflète les obligations des pays, des personnes, des communautés, des systèmes de santé et des partenaires, qui sont de mener une vie plus saine, grâce à des soins de santé primaires durables", a-t-il poursuivi.



L’UNICEF et l’OMS appuieront les gouvernements et la société civile dans l’application de la Déclaration d’Astana et les encourageront à soutenir le mouvement et soutiendront également les pays dans l’examen de la mise en œuvre de cette Déclaration, en coopération avec d’autres partenaires.



