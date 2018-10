Mme Sahlework Zewdie, nouvelle présidente de l'Ethiopie, a prêté serment jeudi

26 Octobre 2018

Addis-Abeba, Ethiopie, 25 octobre (Infosplusgabon) - Mme Sahlework Zewdie a prêté serment ce jeudi devant le Parlement éthiopien comme nouvelle présidente de l'Éthiopie, suite à la démission du président sortant, Mulatu Teshome, un an avant la fin de son premier mandat, ont annoncé des officiels.





C'est la première fois qu'une femme dirige l'Éthiopie, souligne-t-on.



Selon le chef de la diplomatie éthiopienne, Workineh Gebayehu, la session conjointe du Parlement a élu Mme Sahlework Zewdie, après avoir accepté mercredi la démission du président Teshome.



La Chambre des représentants du peuple éthiopien et la Chambre de la fédération, lors d'une session conjointe tenue ce 25 octobre, ont élu l'ambassadeur Sahlework, comme 4ème président de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, a annoncé le ministre des Affaires étrangères.



Mme Sahlework a débuté sa carrière comme chargée des relations publiques du ministère de l'Education, avant de devenir une diplomate chevronnée, rappelle le ministère des Affaires étrangères.



Elle a servi son pays en tant qu'ambassadeur dans différents pays.



Elle a été ambassadrice d'Éthiopie au Sénégal de 1989 à 1993 avec accréditation au Mali, au Cap Vert, en Guinée-Bissau, en Gambie et en Guinée.



Elle a ensuite été nommée à Djibouti et Représentante permanente auprès de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) de 1993 à 2002.



En 2002, elle est affectée en France comme ambassadeur et Représentante permanente auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), tout en étant accréditée en Tunisie et au Maroc jusqu'en 2006.



Mme Sahlework est nommée Représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine (UA) et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) et directrice générale des affaires africaines au ministère éthiopien des Affaires étrangères.



Elle rejoint l'ONU en 2009 où elle est Représentante spéciale et chef du Bureau intégré des Nations unies en République centrafricaine (BINUCA).



Elle devient plus tard directrice générale du bureau de UN Habitat à Nairobi (UNON).



Jusqu'à son élection comme présidente, elle est Envoyée spéciale du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, auprès de l'Union africaine et chef du Bureau des Nations unies à l'UA.



L'ex-président, qui était ambassadeur de son pays en Chine avant de devenir président, a présenté sa lettre de démission mercredi au Parlement.



Selon certaines sources, cette décision est motivée par des raisons de santé.



D'après la radio d'Etat EBC, le processus d'identification du successeur de M. Teshome a duré six mois.



FIN/INFOSPLUSGABON/IRT/GABON 2018







© Copyright Infosplusgabon