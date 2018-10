Bill Gates et Tim Cook reçus au Parlement européen

25 Octobre 2018

Bruxelles, Belgique, 25 octobre (Infosplusgabon) - Le fondateur de Microsoft, et coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates, Bill Gates, et le PDG d'Apple, Tim Cook, ont été reçus à quelques jours d'intervalle au Parlement européen, le second nommé mercredi, à l’occasion de la Conférence internationale de la protection des données informatiques et de la vie privée.





La sécurité informatique est la branche rencontrant le plus de succès dans le monde numérique à cause de la nécessité de protéger les données des personnes, celles des entreprises et aussi des partis politiques, notamment, à cause de la menace que fait peser le piratage informatique sur les résultats électoraux, surtout en Afrique.



A l’occasion de son passage au Parlement européen, Bill Gates a signé avec Neven Mimica, Commissaire en charge de la coopération internationale et au développement, un accord pour une aide financière de 54 millions d’euros au Fonds européen d’investissement extérieur pour l’Afrique, visant en priorité le secteur de la santé en Afrique subsaharienne.



Le Fonds d’investissement extérieur européen pour l’Afrique et le Fonds fiduciaire pour l’Afrique sont des instruments considérés par le Conseil européen parmi les ressources nécessaires au partenariat renforcé avec l’Afrique.



Par ailleurs, le Conseil européen a salué l’initiative de la Commission européenne visant une nouvelle Alliance Afrique-Europe pour l’investissement et des emplois durables en Afrique.



On rappelle que la Fondation Bill et Melinda Gates est une organisation américaine humaniste philanthropique ayant pour but d’apporter à la population mondiale, et notamment africaine, des innovations en matière de santé et d’acquisition des connaissances.





FIN/INFOSPLUSGABON/BPM/GABON 2018







© Copyright Infosplusgabon