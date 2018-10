Une délégation ivoirienne de haut niveau à la 11ème World Policy Conference au Maroc

25 Octobre 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 25 octobre (Infosplusgabon) - Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, conduira une délégation de haut niveau pour participer à la 11ème édition du World Policy Conférence (WPC), qui se tient à partir de ce jeudi, jusqu'au 28 octobre à Rabat, au Maroc, sur le thème forces et faiblesses de l’Afrique d’aujourd’hui ".





M. Gon Coulibaly interviendra, lors de la cérémonie d’ouverture de cette conférence, sur ce thème, afin de partager la vision du président ivoirien, Alassane Ouattara, et de son gouvernement sur le développement social et économique de la Côte d'Ivoire et de l’Afrique, en général.



La WPC a été lancée en 2008 par l'Institut français de relations internationales (IFRI) sur l'initiative de son fondateur et président, Thierry de Montbrial.



Il s'agit d'une conférence annuelle sur la gouvernance mondiale, qui vise à promouvoir un monde plus ouvert et plus prospère, et réunit des décideurs, des experts et des leaders d'opinions de haut niveau.



En 2017, dans le classement mondial des Think Tanks de l'université de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, la WPC a obtenu le troisième rang de meilleure conférence de Think Tank.



