Algérie : Des Chrétiens vont comparaître devant le tribunal pour prosélytisme

21 Octobre 2018

LIBREVILLE, 21 octobre (Infosplusgabon) - Le site Infochrétienne a annoncé jeudi, que cinq Chrétiens sont accusés de prosélytisme en Algérie pour " avoir incité un musulman à changer de religion », fait considéré comme un crime en Algérie, et « d’avoir rendu un culte religieux dans un lieu non autorisé ».





Ils doivent comparaître devant un tribunal de Kabylie, en Algérie, le 6 novembre prochain, afin de répondre aux accusations portées contre eux.





Selon Infochretienne, tout est parti de la conversion au catholicisme d’un musulman marié. Sa femme, âgée de 40 ans, l’accusa bientôt de prosélytisme ainsi qu’une autre famille chrétienne qui avait tenté de régler un différend entre elle et son mari : elle l’aurait emmenée dans une église pour tenter de la persuader de quitter l’islam pour la religion chrétienne.



"Un épisode qui s’inscrit, comme le souligne Breitbart, dans le cadre d’une répression plus large contre la communauté chrétienne minoritaire. Les autorités musulmanes ont fermé six églises au Maghreb depuis novembre 2017 – dont trois ont été rouvertes par la suite – ainsi qu’une librairie chrétienne et une crèche. Des dizaines d’autres églises ont reçu des notifications leur ordonnant de fermer (...", poursuit Infochrétienne.



L’Algérie est maintenant à 99,75 % musulmane. Parmi le 0,25 % restant, la peau de chagrin chrétienne : plus que 100 000 disciples du Christ dans le pays qui vit naître et prêcher le grand Saint Augustin.



Le prosélytisme désigne par définition l'attitude de personnes cherchant à « susciter voire forcer l'adhésion » d'autres personnes (d'un public éventuellement) à leur foi.





Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies se dit « préoccupé » au sujet de la liberté religieuse en Algérie.

En Algérie, l’islam est la religion d’État. La Constitution garantit « la liberté d’exercice du culte » « dans le respect de la loi ». C’est l’ordonnance de 2006 qui fixe les conditions et les règles de l’exercice des cultes non-musulmans.



L’État garantit la tolérance et le respect des différentes religions sous certaines conditions parmi lesquelles, l’agrément des lieux de culte et des associations.



(Avec différentes sources : Wikipédia et www.infochretienne.com)





FIN/INFOSPLUSGABON/FIL/GABON2018





© Copyright Infosplusgabon