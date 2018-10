Eliminatoires CAN 2019 : Programme de la quatrième journée prévue mardi

16 Octobre 2018

Le Caire, Egypte, 15 octobre (Infosplusgabon) - La quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) de 2019 prévue au Cameroun, se joue ce mardi avec le programme ci-après.





Groupe A

Madagascar VS Guinée-Equatoriale

Soudan VS Sénégal



Groupe B

Comores vs Maroc

Malawi vs Cameroun



Groupe C

Burundi vs Mali

Soudan du Sud vs Gabon



Groupe D

Bénin vs Algérie

Gambie vs Togo



Groupe E

Seychelles vs Afrique du Sud

Libye vs Nigeria



Groupe G

Liberia vs Congo

Zimbabwe vs RD Congo



Groupe H

Rwanda vs Guinée

République Centrafricaine vs Côte d'Ivoire



Groupe I

Mauritanie vs Angola

Botswana vs Burkina Faso



Groupe J

Eswatini (ex Swaziland) vs Egypte

Niger vs Tunisie



Groupe K

Namibie vs Mozambique



Groupe L

Tanzanie vs Cap Vert

Lesotho vs Ouganda



La cinquième journée est prévue les 16 et 17 novembre.









