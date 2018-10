La restructuration du pouvoir exécutif, une nouvelle phase difficile du processus politique en Libye

16 Octobre 2018

Tripoli, Libye, 15 octobre (Infosplusgabon) - Après l’adoption au forceps de la loi référendaire au Parlement et l’amendement de la Déclaration constitutionnelle balisant la voie au processus politique vers l’organisation d’élections générales en Libye, l’entame de la phase de l’unification du pouvoir exécutif avec la restructuration du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale augure d’un nouveau cycle de pourparlers difficiles entre les deux Assemblées, la Chambre des représentants et le Haut Conseil d’Etat, organe consultatif.





Mais le remaniement partiel opéré récemment par le président du Conseil présidentiel portant sur les portefeuilles de l’Intérieur, des Finances, de l’Economie et de l’Industrie ainsi que de la Jeunesse et des Sports a suscité l’opposition du Parlement, ce qui pourrait compliquer davantage les discussions.



Ainsi les membres de la Chambre des représentants se sont réunis pour discuter de la restructuration du pouvoir exécutif incarné par le Conseil présidentiel et de l’unification du pouvoir exécutif dans le pays.



Ils ont chargé le président du Comité de dialogue, Abdessalam Nassia, de communiquer avec le Haut Conseil d'Etat afin de convenir d'un mécanisme de choix d'un nouveau pouvoir exécutif (Conseil présidentiel composé du président et de deux vice-présidents).



Abdessalam Nassia, président du Comité du dialogue de la Chambre, a déclaré que les regards sont rivés sur le Conseil d'Etat chargé de se prononcer sur le mécanisme de sélection du Conseil présidentiel.



"Le Conseil d'Etat doit se prononcer lors de prochaine session par vote sur le mécanisme de sélection du Conseil présidentiel qui lui a été officiellement transmis, ainsi qu’à la Mission des Nations unies. Ce mécanisme est le fruit d'un long dialogue entre les membres du Conseil et les députés", a indiqué le président du groupe de dialogue du Parlement.



Le Haut Conseil d'Etat a reçu un courrier électronique de la Chambre des représentants sur le mécanisme de sélection du pouvoir exécutif, qui consiste en la formation d’un Conseil d’Etat composé d’un président et de deux vice-présidents, et prend ses décisions à l’unanimité des membres.



L’opération de choix de la présidence du Conseil de l’Etat consiste, selon la proposition du Parlement, à inclure l'Accord politique dans la Déclaration constitutionnelle après l'amendement de cet accord. Ensuite, les membres de la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'Etat de chacune des trois régions géographiques historiques (Tripolitaine, Cyrénaïque et Fezzan) tiennent des élections internes pour choisir un candidat pour être membre du Conseil présidentiel dans les deux semaines suivant l'inclusion de l’Accord politique amendé.



Le texte de la proposition stipule aussi que la Chambre des représentants élit le président du Conseil présidentiel parmi les représentants accrédités et les deux autres vice-présidents, tandis que le Conseil présidentiel choisit le Premier ministre dans un délai d'une semaine à compter de la date de son adoption. La Chambre des représentants et le Conseil d'Etat forment un comité chargé de convenir au cours d’une semaine, de l’adoption du Conseil présidentiel.



Les membres du Haut Conseil d'Etat se réuniront ce lundi pour voter la proposition présentée par la Chambre des représentants relative au mécanisme visant à modifier la structure du Conseil présidentiel.



Mais selon des sources du Haut Conseil d’Etat, certains membres s’opposent à quelques points de la proposition présentée par la Chambre des représentants sur la restructuration du Conseil présidentiel du gouvernement d’Accord national.



Le Haut Conseil d'Etat a décidé lors d'une session, jeudi dernier, de transmettre les amendements proposés, en particulier au comité de dialogue et de les présenter au Conseil lundi.



Les principales objections du Conseil d’Etat sur les propositions du Parlement portent sur l’absence de détermination du mécanisme de sélection du président du Conseil, la proposition n'incluant que le mécanisme de choix des trois membres du Conseil, dont un certain nombre de membres ont demandé que la présidence du Conseil soit alternative.



En outre, il existe un désaccord entre les deux chambres du Parlement et du Conseil d’Etat sur l'inclusion de l'Accord politique dans la Déclaration constitutionnelle, vu que le Conseil d'Etat a exigé l'inclusion de l'Accord avant la nomination des membres du Conseil présidentiel, la Chambre des représentants ayant demandé l'inclusion après la nomination. Ainsi un nouveau point sera ajouté aux propositions et dans l'éventualité d'un accord sur le mécanisme, la Chambre des représentants doit inclure l'Accord politique.



Selon ces mêmes sources, en cas de vote lundi sur la proposition du mécanisme de choix du Conseil présidentiel, le Comité de dialogue du Haut Conseil d’Etat sera chargé de suivre la question.



Toutefois, le doute qui plane sur l’adoption ou non de la loi référendaire par le Parlement, ajoute à la confusion.

Une situation qui a été explicitée par l’Envoyé des Nations unies en Libye lors d’un entretien avec le journal al-Wassat.



Pour l'Envoyé des Nations unies, et chef de la Mission d’Appui en Libye (UNSMIl), Ghassan Salamé, la Chambre des représentants "nous a mis dans un état de confusion quant à la loi référendaire sur le projet constitutionnel", espérant avoir de nouvelles précisions émanant directement du président du Parlement, Aguila Saleh, sur sa position, pour savoir si on a voté la loi référendaire sans la Chambre des représentants.



M. Salamé a déclaré : "Je suis enthousiasmé d’entendre l'opinion du président de la Chambre des représentants Aguila Saleh", soulignant la capacité de cette institution à "adopter la loi référendaire sur le projet de constitution requis par la majorité"; il a cependant souligné que "toutes les institutions en Libye produisent moins que ce qui est requis, y compris la Chambre des représentants".



M. Salamé a rappelé que "la Chambre des représentants s'est réunie plus d'une fois cet été pour discuter de la loi du référendum", ajoutant : "ce qui nous a été confirmé par la discussion de cette loi avec un grand nombre de constitutionnalistes dans différentes universités libyennes et un grand nombre de juges libyens, c'est que le projet de constitution doit respecter la loi du référendum. Nous avons vu différents experts qui ont également souligné que cette loi doit provenir de la Chambre des représentants".



Il a ajouté que "la mission a écouté en particulier divers cas de jurisprudence à cet égard, et on nous a dit, presque à l'unanimité, qu'une loi réglementant le processus référendaire était nécessaire, et que la Chambre des représentants en particulier, devait le faire. Nous avons donc demandé à la Chambre des représentants de le faire".



Si la loi référendaire n’a pas été adoptée comme cela semble apparaître dans certaines déclarations aux médias du président du Parlement, Aguila Saleh, cela signifie que la tenue d’élections générales au mois de décembre est totalement compromise.



Une situation de nature à retarder la fin du processus de transmission et de différer l’avènement d’institutions pérennes en Libye pour ancrer la démocratie et l’alternance pacifique au pouvoir.







