Le remaniement partiel du gouvernement d’union nationale au menu des journaux libyens

16 Octobre 2018

Tripoli, Libye, 14 octobre (Infosplusgabon) - Les journaux libyens paraissant cette semaine se sont focalisés sur le remaniement ministériel opéré par le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale, Fayez al-Sarraj, touchant les portefeuilles de l’Intérieur, des Finances, de l’Economie et de l’Industrie ainsi que de la Jeunesse et des Sports, au moment où le Haut Conseil d’Etat se penche sur la proposition du Parlement libyen relative au mécanisme de désignation de l’exécutif libyen.





L’intervention du directeur de la Compagnie nationale libyenne (NOC) exhortant la communauté internationale à intervenir pour régler le problème de sécurité, constitue également l'un des sujets les plus abordés par les journaux.



Le journal al-Wassat a rapporté que le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’union nationale reconnu par la communauté internationale, Fayez al-Sarraj, a annoncé un remaniement ministériel partiel, portant sur les ministères de l'Intérieur, des Finances et de l'Economie.



En vertu du décret, M. al-Sarraj a chargé Ali al-Issawi des fonctions de ministre de l'Economie et de l'Industrie au sein du gouvernement d'union nationale, en remplacement de Nasser al-Dursi, a indiqué le journal, citant un communiqué du Conseil présidentiel.



Le journal a indiqué que Fathi Ali Bach Agha a été nommé ministre de l'Intérieur du gouvernement de réconciliation nationale, en remplacement de Abdessalam Achour tandis que Faraj Abderrahman Omar Boumtari a été nommé ministre des Finances, en remplacement de Oussama Hammad.



Dans sa décision no 1372 pour l'année 2018, le Conseil présidentiel a nommé Bachir Abou Gaila, président de l'Autorité générale de la jeunesse et des sports, en remplacement de Ziad Garira.



Le journal a rappelé que dans le cadre du processus politique dans le pays devant mener à des élections générales, le Parlement et le Haut Conseil d’Etat préparent une rencontre commune entre leurs équipes de dialogue pour entériner le mécanisme de changement de la structure du Conseil présidentiel afin de passer de 9 membres à trois, avec un président du Conseil et deux vice-présidents, ainsi qu’un Premier ministre détaché du Conseil présidentiel.



Pour sa part, le journal Afrigatenews s’est intéressé à la réaction de la Chambre des représentants (Parlement) basé à Tobrouk dans l’Est qui a suspendu le remaniement ministériel du gouvernement d'union nationale, affirmant qu'il est "contraire à l'Accord politique et au mécanisme de fonctionnement du Conseil présidentiel".



Le journal a écrit que la Chambre des représentants a déclaré que "le président du Conseil présidentiel est le seul à prendre des décisions importantes concernant le sort du pays sans en référer aux autres membres du Conseil, en violation de l'Accord politique et du mécanisme de fonctionnement de celui-ci, ce qui a conduit au retrait d'un grand nombre de ses membres, et l'invalidité des décisions rendues par le seul président du Conseil".



Le Parlement a rappelé "un document publié par un certain nombre de membres de la Chambre des représentants, demandant le retrait de la confiance au Conseil présidentiel en place et la formation d'un nouveau Conseil présidentiel et de deux députés", a indiqué le journal électronique.



Selon le journal, la Chambre a exprimé sa surprise "de l'accueil rapide par la Mission des Nations unies en Libye du nouveau remaniement ministériel effectué par le président du Conseil présidentiel, en violation de l'Accord politique".



Afrigatenews a rappelé que la Chambre des représentants a tenu une réunion lundi à Tobrouk pour discuter de la loi référendaire constitutionnelle, du remaniement ministériel annoncé par le président du Conseil présidentiel et des résultats des discussions avec le Conseil suprême de l'Etat visant à restructurer le pouvoir exécutif dans le cadre de l'Accord politique.



Le journal s’est fait l’écho du soutien de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) au remaniement ministériel en souhaitant le succès aux ministres nouvellement nommés du gouvernement de réconciliation nationale et s’est déclarée prête à les aider à appliquer les nouvelles dispositions en matière de sécurité dans la capitale Tripoli, à poursuivre les réformes économiques et à unifier les institutions nationales libyennes.



Reprenant le discours du directeur de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), Mustapha Sanallah, le journal a indiqué qu’il appelé la communauté internationale à élaborer une stratégie unifiée pour résoudre les problèmes de sécurité en Libye, l’exhortant "à reconsidérer son approche à l'égard de la Libye".



M. Sanallah a lancé cet appel à la Conférence sur le pétrole et le gaz à Londres, à laquelle ont assisté un certain nombre de leaders mondiaux du secteur du pétrole et du gaz.



"La Communauté internationale considère l'insécurité en Libye comme un problème interne, alors que la guerre civile libyenne est conduite au nom des étrangers pour servir différents programmes et intérêts", a indiqué le journal citant M. Sanallah qui a évoqué le succès récemment remporté par la NOC dans la production qui dépasse actuellement un million de barils par jour, malgré toutes les tentatives de déstabilisation du secteur.



Il a ajouté aussi que "la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) est constamment attaquée. Nous nous défendons quotidiennement contre tous les actes d'agression, qu'ils soient d'origine criminelle, militaire, politique ou commerciale. Sans les troubles et les attaques en cours, nous aurions cherché à atteindre plus du double des niveaux de production actuels".



Il a réitéré la détermination de la Compagnie nationale à continuer à faire face à ces défis, invitant les participants à "soutenir la Compagnie dans ses efforts pour créer un avenir meilleur pour le peuple libyen, caractérisé par la prospérité, l'unité et de nombreuses opportunités".



Le journal a précisé également que la Compagnie nationale libyenne de pétrole a salué cette semaine le retour de partenaires internationaux en Libye et a reçu le soutien total du gouvernement russe, précisant que M. Sanallah a souligné l'abondance des opportunités commerciales en Libye, et son espoir d'un environnement de travail plus sûr et stable pour l'institution nationale et ses employés.





