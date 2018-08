USA : Décès d’Aretha Franklin, la reine de la soul

17 Août 2018

LIBREVILLE, 17 août (Infosplusgabon) - Le décès d’Aretha Franklin, décédée jeudi à Chicago, aux Etats-Unis, a bouleversé le monde de la musique aux Etats-Unis et ailleurs et notemment auprès de ceux qui ont apprécié sa musique.

De la diablement entraînante "Think, en passant par l'émouvante "I say a little prayer for you", petite sélection de 5 chansons qui ont marqué les fans de la diva de la soul et l'histoire de la musique.

La chanteuse américaine a lutté contre un cancer depuis de nombreuses années qui l’a finalement emporté à Détroit, à l'âge de 76 ans.

Depuis 2010, Aretha Franklin se battait contre un cancer. Lundi 13 août 2018, un journaliste américain révélait sur son site que la chanteuse était au plus mal, à Détroit entourée de ses proches, qui appelaient ses fans à lui adresser leurs prières.

«Dans l'un des moments les plus sombres de nos vies, nous ne sommes pas en mesure de trouver les mots appropriés pour exprimer la peine qui déchire nos cœurs. Nous avons perdu la matriarche et le roc de notre famille. L'amour qu'elle avait pour ses enfants, ses petits-enfants, ses nièces, ses neveux et ses cousins était illimité», a déclaré un proche de la chanteuse.

