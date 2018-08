L'Île Maurice va investir dans l'industrie sucrière en Tanzanie

15 Août 2018

Dar-es-Salaam, Tanzanie, 15 août (Infosplusgabon) - Une mission gouvernementale mauricienne est en visite en Tanzanie pour finaliser les procédures d'investissement pour la production de sucre, a annoncé mercredi le ministère tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération en Afrique de l'Est.

La délégation, qui est dirigée par l’ambassadeur mauricien en Tanzanie et au Mozambique, Jean-Pierre Jhumun, doit notamment rencontrer les ministres de l’industrie, du Commerce et de l’investissement, de l'Agriculture et de l'Environnement; ainsi que la direction de la Tanzania Investment Centre (TIC) et de Tanzania Sugar Board.

Jean-Pierre Jhumun est accompagné de Gansam Boodram, PDG du Mauritius Sugar Board.

Dans sa première phase, l'entreprise sucrière mauricienne qui sera implantée en Tanzanie emploiera plus de 6000 personnes pour la plantation de canne à sucre et implantera son usine dans le district de Rufiji, dans la région côtière, au sud de

Dar-es-Salaam.

Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, la deuxième phase du projet devrait décoller cinq ans plus tard dans la région de Kigoma, sur les rives du lac Tanganyika.

Actuellement, la production totale de sucre en Tanzanie est d'environ 300.000 tonnes par an, ce qui est très inférieur à la demande réelle de 590;000 tonnes. Sa production est concentrée dans trois régions, Morogoro, Kagera et Kilimanjaro.

Le sucre est de plus en plus une culture commerciale importante dans le pays, tant pour l'exportation que pour la consommation intérieure. Environ 170.000 tonnes de production locale sont réservées chaque année à des fins industrielles.

La décision mauricienne d'investir en Tanzanie fait suite à une proposition du président John Magufuli en mars 2017 pour les investisseurs qui pourraient créer des usines de fabrication de sucre dans le pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOL/ GABON 2018

