L'actrice britannique Mbatha-Raw rencontre des réfugiés burundais et congolais au Rwanda

14 Août 2018

Kigali, Rwanda, 14 août (Infosplusgabon) - L'actrice britannique, Gugu Mbatha-Raw, a rencontré des réfugiés dans les camps de réfugiés de Mahama et Gihembe, au Rwanda, lors de son premier voyage avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, annonce ce mardi un communiqué du HCR.

Le Rwanda accueille des milliers de réfugiés depuis des décennies et soutient plus de 150.000 réfugiés et demandeurs d’asile qui ont fui principalement le Burundi et la République démocratique du Congo.

Le gouvernement rwandais a généreusement maintenu ses frontières ouvertes et les réfugiés au Rwanda ont le droit de travailler et sont progressivement intégrés dans les communautés d’accueil et les systèmes nationaux de Santé et d’Education.

"C’est une chose d’entendre parler du travail du HCR. Il a été révélateur de rencontrer les réfugiés qui ont fui des violences et des souffrances inimaginables et d'entendre leurs histoires. J'ai rencontré une femme, Rehema, qui venait d'arriver du Burundi - elle était enceinte de neuf mois et avec sa fille de deux ans, Joséphine. Son mari a été tué et elle a fui désespérément pour aider un bébé sur le point de naître. La rapidité avec laquelle l'équipe et les partenaires du HCR ont travaillé pour la faire installer et lui apporter une assistance spéciale a été incroyablement impressionnante", a déclaré Mbatha-Raw, après avoir rencontre des réfugiés burundais et congolais et discuté avec eux du travail du HCR pour les soutenir et les protéger.

"J'ai pu voir des projets étonnants et positifs du HCR ici au Rwanda, comme MADE51, une initiative inspirante dans laquelle les femmes réfugiées burundaises créent de beaux produits comme des bols, des paniers et des sacs pour les ventes internationales. Il est encourageant de voir ces femmes talentueuses avoir la possibilité de gagner leur propre argent, tout en acquérant des compétences créatives et commerciales. Mais MADE 51 crée également un environnement de guérison vital, un sentiment de dignité, d'espoir et un sentiment de collaboration pour créer une nouvelle communauté", a-t-elle poursuivi, citée dans un communiqué du HCR.

Selon ce communiqué, le groupe de femmes artisan rencontré par Mbatha-Raw bénéficie du soutien de "Indego Africa" dans le camp de Mahama, dans le cadre de l’initiative MADE51 du HCR, qui aide à connecter les produits artisanaux fabriqués par des réfugiés aux marchés internationaux.

Le HCR a mené un programme de réinstallation aux États-Unis pour les réfugiés congolais qui ont fui au Rwanda. Les États-Unis fournissent également une aide financière importante pour les programmes de réfugiés au Rwanda et sont le plus important donateur individuel du HCR.

Depuis 2002, plus de 57.000 réfugiés congolais ont été réinstallés aux États-Unis.

"La réinstallation des réfugiés est tellement vitale pour nombre de réfugiés vulnérables que j'ai rencontrés, qui ont déjà fait preuve d'une résistance et d'une force incroyables, la réinstallation a la capacité de changer complètement de vie. J'ai rencontré une jeune femme, Jeannette, sur le point d'être réinstallée à Atlanta et quand je lui ai demandé ce qu'elle ferait là-bas. Elle m'a dit: "je suis jeune, je peux tout faire!". Mais même si les besoins sont plus grands que jamais, moins de 1 pc des réfugiés dans le monde sont réinstallés", a-dit Mbatha-Raw à cet égard.

Le représentant du HCR au Rwanda, Ahmed Baba Fall, a déclaré que: "les crises des réfugiés burundais et congolais restaient deux des plus chroniquement sous-financées au monde. Des visites de haut niveau, comme à Gugu, contribuent à éclairer ces crises oubliées".

