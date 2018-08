Plus de 4 millions de touristes ont visité la Tunisie de janvier à juillet 2018

10 Août 2018

Tunis, Tunisie, 10 aout (Infosplusgabon) - Au total 4.400.000 de touristes ont visité la Tunisie durant la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2018, soit une hausse d'environ 23 pc, en comparaison avec la même période de l'année dernière, a indiqué la ministre tunisienne du Tourisme et de l'Artisanat, Selma Rekik.

Lors d'un point de presse, jeudi à Tunis, à l'occasion de la Journée nationale des compétences féminines tunisiennes résidant à l’étranger, Mme Rekik a précisé que les revenus de l'activité touristique ont atteint 642 millions de dollars durant la même période, enregistrant une progression de 42 pc en comparaison avec 2017.

Selon elle, la Tunisie table sur 8 millions de touristes durant cette année.

Le secteur du Tourisme et de l'Artisanat et les métiers connexes ont enregistré une dangereuse régression à la suite des deux attentats ''terroristes'' qui ont visé en 2015 le musée du Bardo à Tunis et l'hôtel ''Marhaba'' de Sousse, à 140 km au sud de la capitale, entraînant la mort de dizaines de touristes, rappelle-t-on.

Les deux saisons touristiques de 2016 et 2017 ont été partiellement sauvées par les touristes algériens et libyens qui représentent le taux le plus élevé des visiteurs de la destination tunisienne, soit pour le tourisme ou pour des soins.

