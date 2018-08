La MINUSMA prête à contribuer au dispositif sécuritaire du second tour de l'élection présidentielle au Mali

10 Août 2018

Bamako, Mali, 10 août (Infosplusgabon) - A deux jours du second tour de l’élection présidentielle au Mali, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) entend mettre à contribution un dispositif sécuritaire sur toute l’étendue du territoire, avec l’aide du gouvernement malien, pour permettre le vote sur toute l'étendue du territoire malien, a déclaré, jeudi face à la presse sa représentante, Myriam Dessables.

La paix et la réconciliation doivent prévaloir, a-t-elle estimé, rappelant que le mandat de la MINUSMA est de soutenir le Mali dans la mise en œuvre de l’Accord et le renforcement de la sécurité des Maliens.

"Les Maliens ont accompli leur devoir en votant massivement. Nous invitons les deux candidats au second tour au calme et à la sérénité. Nous lançons un appel à tous les Maliens pour prendre en compte les résultats qui seront sortis des urnes", a notamment souligné Myriam Dessables, assurant que la Mission onusienne apportera tout son soutien pour un scrutin crédible et transparent.

De son côté, le représentant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Mali, Aboubacar Coulibaly, a expliqué que le PNUD et ONU-Femmes ont beaucoup contribué et apporté à l’apaisement du climat électoral.

Plusieurs milliers d'observateurs nationaux et internationaux ont supervisé le premier tour de l'élection présidentielle, dont ils se réjouissent de la tenue.

