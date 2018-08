Sénégal : 4 personnes portées disparues dans une forêt en Casamance

09 Août 2018

Ziguinchor, Sénégal, 9 août (Infosplusgabon) - Quatre personnes habitant un quartier de la périphérie-est de la ville de Ziguinchor sont portées disparues depuis dimanche, a-t-on appris de sources proches de leurs familles.

Il s’agit de Lamarana Diallo, Mamadou Lamarana Diallo, Mamadou Diallo et de Ousmane Konaté. Selon leurs familles, ces quatre personnes ont quitté Ziguinchor à vélo dimanche matin, et ont pris la direction de la forêt de Bousoloum située dans la zone de Boutoupa-Camarakunda, non loin de la frontière bissau-guinéenne, à plus d’une trentaine de kilomètres au sud-est de Ziguinchor, pour chercher des fruits sauvages (mades). Et depuis lors, ils n’ont pas fait signe de vie.

Leurs familles ont tenté mille et une fois de les joindre sur leurs téléphones portables sans succès. Prises de panique, elles ont alerté la gendarmerie et l’armée, mais jusqu’ici les recherches effectuées par les forces de l’ordre n’ont rien donné.

La forêt de Bousoloum est réputée très dangereuse à cause de la forte présence de combattants du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc), d’où la crainte d’un éventuel kidnapping des disparus. C’est une forêt très riche en fruits, on y trouve des mades, des noix d’acajou, des mangues. La surabondance fait qu’on n’a même pas besoin de monter pour cueillir les fruits.

Beaucoup de personnes s’y aventurent, bravant l’insécurité ambiante pour chercher de quoi vendre afin de pouvoir assurer la survie quotidienne.

Du côté de l’armée, une source indique que les recherches se poursuivent sans donner d’autres informations.

Les familles des disparus signalent que ces derniers se rendaient régulièrement dans cette forêt depuis le début de la campagne des mades, et revenaient à chaque fois avec des sacs remplis de fruits qu’ils écoulaient sur le marché de Ziguinchor.

FIN/INFOSPLUSGABON/AFG/ GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon