La Libye classée 7ème pays plus dangereux au monde en 2018

09 Août 2018

Dakar, Sénégal, 8 août (Infosplusgabon)- L'indice de paix mondial 2018, rendu public par l’Institut pour l'Economie et la Paix, classe la Libye au 157ème rang sur 163 pays, suivant la nouvelle version du rapport qui prend comme principaux critères d'évaluation les taux de crimes, la violence, les guerres civiles et leurs incidences économiques sur les pays.

L'indice mondial indique que la Libye était remarquablement le seul pays qui changeait de rang si vite au cours de la dernière décennie, en passant de la moitié supérieure du classement de l'indice au bas de la liste.

"La Libye faisait partie des pays figurant dans la moitié supérieure de la liste en 2008 ; depuis lors, il est descendu très bas, déclare l’Institut pour l'Economie et la Paix.

La Libye était au même rang (157ème) en 2017, tandis que l'Islande réussit à se maintenir à la 1ère place réservée au " pays le plus pacifique du monde" pour la 10ème année consécutive.

La Syrie est le pays le plus dangereux au monde, se classant 163ème, précédée de l'Afghanistan, du Soudan du Sud, de l'Irak et du Yémen, ainsi que de la Russie et de la Corée du Nord.

FIN/INFOSPLUSGABON/AFG/ GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon