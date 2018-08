Togo : Les accidents de la circulation ont occasionné 286 morts au premier semestre 2018

09 Août 2018

Lomé, Togo, 8 août (Infosplusgabon) - Les accidents de la circulation ont occasionné 286 morts au premier semestre de l’année 2018, déplorent les autorités en charge de la sécurité et des transports, a-t-on noté, mercredi à Lomé.

De sources proches du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et de celui des Transports, on a dénombré, sur cette période de janvier à juin, 2840 cas d’accidents ayant fait 3817 blessés et 286 morts avec pour principales causes, indique-t-on, «l’excès de vitesse, l’état défectueux des engins roulants et le non-respect du code de la route».

Ces accidents de la route, précisent les deux ministères, sont imputables, pour la plupart des cas, à des motocyclistes dans la proportion très élevée de 63% au premier semestre 2018.

Des contrôles sans relâche seront effectués sur toute l’étendue du territoire et des sanctions sévères seront prises contre les contrevenants du code de la route, ont promis les autorités.

L’année dernière, au cours de la même période, rappelle-t-on, il a été enregistré 315 morts, chiffres bien sûr supérieurs à celui de 2018.

