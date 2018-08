Trois morts et 8 blessés lors des violences du mois de juillet en Libye, selon l'ONU

05 Août 2018

Tripoli, Libye, 5 août (Infosplusgabon) - La Mission d’appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) a dénombré du 01 au 31 juillet 2018, huit victimes civiles - trois morts et cinq blessés - lors des hostilités en Libye, un nombre de victimes le plus bas enregistré depuis le début de l’année.

Parmi les victimes figuraient un homme, une femme et un garçon tués et quatre hommes et un garçon blessés, selon un rapport mensuel élaboré par l'UNSML et publié début août.

La majorité des victimes civiles a été atteinte par des coups de feu (deux tués et cinq blessés), suivis par des restes explosifs de guerre (un mort), a précisé le document.

Les victimes civiles ont été recensées à Tripoli (deux tués et cinq blessés) et Benghazi (un tué), a précisé le communiqué.

Par ailleurs, l'UNSMIL a dénombré 20 autres victimes possibles d'autres violations du droit international humanitaire et de violations ou abus du droit international relatif aux droits humains à Benghazi, Sebha, Tazerbou, Zliten et Zouara, différentes régions du pays.

La Libye est en proie à la violence depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi alimentée par la prolifération des armes parmi la population et l'absence d'organes de sécurité et militaire étatiques capables de maintenir l'ordre et d'imposer la volonté d'un Etat devenu bicéphale avec deux gouvernement, l'un à Tripoli reconnu par la Communauté internationale et l'autre à Beidha, dans l'Est du pays.

