Mali : Les observateurs de la communauté internationale félicitent les deux candidats arrivés en tête du scrutin présidentiel du 29 juillet

05 Août 2018

Bamako, Mali, 5 août (Infosplusgabon) - Les observateurs de la communauté internationale, dans un communiqué conjoint, ont adressé vendredi à Bamako, au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 29 juillet, ses sincères félicitations aux deux candidats arrivés en tête du scrutin, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta (41,4% des voix) et le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé (17,8% des voix).

Ils ont exprimé également leur appréciation aux 21 autres candidats et à la seule femme candidate qui ont pris part à ce scrutin, confirmant ainsi le pluralisme politique de la démocratie malienne et ont félicité le peuple malien pour sa participation active au scrutin dans le calme et la sérénité, contribuant à des élections apaisées.

Guidée par le sens de responsabilité dont a fait preuve la classe politique malienne tout au long de ce processus électoral, la communauté internationale lance un appel au peuple et aux acteurs politiques maliens pour que la sérénité qui a accompagné le déroulement de l’élection présidentielle continue à prévaloir, pour la consolidation de la démocratie au Mali.

Par ailleurs, les représentants de la communauté internationale au Mali invitent le gouvernement malien à prendre en compte les recommandations pertinentes pour le second tour formulées par les différentes missions d’observation et encouragent les candidats à l’élection présidentielle à faire, au besoin, usage des voies de recours consacrées par la loi.

Selon la Cour constitutionnelle, les résultats définitifs seront proclamés mercredi 8 août et le deuxième tour est prévu le 12 août.

FIN/INFOSPLUSGABO/SDF/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon