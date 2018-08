Le ministre italien de l'Intérieur prochainement au Maroc et en Algérie

03 Août 2018

Rome, Italie, 3 août (Infosplusgabon) - Le vice-président du Conseil des ministres et ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a annoncé, vendredi, dans un entretien avec une chaîne de télévision italienne, qu'il effectuera très prochainement une visite au Maroc et en Algérie.

''J'ai déjà visité la Libye et je vais me rendre prochainement au Maroc et en Algérie dans le cadre des démarches effectuées pour maîtriser et contrôler les frontières Sud des pays de départ et de transit des migrants'', a notamment déclaré M. Salvini, ajoutant: ''nous travaillons pour accélérer le rapatriement des migrants clandestins grâce à des accords avec des pays d'origine".

Il a indiqué avoir signé avec quatre pays, mais le seul accord signé avec la Tunisie est actuellement exécuté. ''Nous avons besoin d'autres accords avec le Nigeria, le Sénégal, la Gambie, le Mali et la Côte d'Ivoire'', a-t-il encore dit.

L'arrivée au pouvoir en Italie des populistes et de l'extrême-droite a suscité beaucoup d'inquiétudes au sein des pays de l'Union européenne et de l'Afrique du Nord, mais aussi dans la région au sud du Sahara, notamment en ce qui concerne les migrants africains, l'Italie tentant actuellement d'entraîner les pays européens à adopter sa politique en matière de migration.

M. Salvini avait, le 3 juin dernier, accusé la Tunisie d'exporter des criminels condamnés vers l'Italie, ajoutant que de ''nombreux Italiens ne disposaient pas de domicile convenable et qu'il est donc inconcevable, dans ces conditions, d'offrir des habitations à la moitié du continent africain''.

Ces déclarations, qui avaient suscité l'indignation dans les milieux politiques tunisiens, avaient coïncidé avec le chavirement d'un bateau de migrants, causant le noyade de 40 personnes, rappelle-t-on.

FIN/INFOSPLUSGABO/AER/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon