Lancement à Bamako du dispositif de soutien au financement des PMI/PME dans l'espace UEMOA

03 Août 2018

Bamako, Mali, 3 août (Infosplusgabon) - Bamako, la capitale malienne, a abrité jeudi la cérémonie de lancement du dispositif de soutien au financement des PME/PMI dans l’espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a-t-on constaté sur place.

L'objectif principal de ce dispositif est de créer un écosystème favorable à la PME, notamment à son financement, afin de permettre la création d'une masse critique de Petites et moyennes entreprises performantes, susceptibles d'augmenter la contribution de cette catégorie d'entreprises à la création de richesse et à la lutte contre le chômage.

Selon le président du réseau des PME du Mali, Sanou Sarr, les autorités maliennes viennent de résoudre la difficulté majeure des PME, à savoir l'accès aux financements.

"Des décennies durant les cris d'alarme ont été lancés, à travers des rencontres multiformes et multi-sectorielles. Des cris de détresse ont été émis dans tous les sens et pour nous sauver de la noyade, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), à travers la sollicitation des plus hautes autorités, nous a tendu la perche de sauvetage, en prenant en charge 90 pc des risques de financements de nos projets", a expliqué M.Sarr.

Le président du Comité d'Identification des structures d'appui et d'encadrement pour le Mali (CISAE), Boubacary Cissé, a souligné que le Dispositif s'adressait aux entreprises non financières qui obéissent aux caractéristiques suivantes: être une entreprise autonome, productrice de biens et/ou services marchands, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier, avoir un chiffre d'affaires hors taxes annuel n'excédant pas un milliard de FCFA.

De son côté, la présidente de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (APBEF), Mme Touré Coumba Sidibé, a indiqué que ce dispositif marquait un tournant décisif dans le financement des économies des pays membres de l'UEMOA.

Elle a indiqué que les PME-PMI représentaient jusqu'à 95 pc des entreprises de l'espace UEMOA.

Selon elle, la problématique du financement des PME-PMI interpelle tout le monde, ces entreprises constituant indéniablement le moteur de la croissance des économies de la

sous-région, car source de création d'emplois, de lutte contre la pauvreté et contribuent largement à rendre les économies plus dynamiques et plus résilientes.

"Les perspectives de développement qui s'ouvrent aux banques grâce à ce dispositif sont réelles du fait de son potentiel très élevé (plus d'un million de PME/PMI au Mali), surtout avec l'apparition des Petites et Moyennes Entreprises Agricoles (PMA) dans les zones de production qui constituent un maillon très important dans la création de plusieurs chaines de valeur", a indiqué Mme Touré.

Pour le directeur national de la BCEAO pour le Mali, Konzo Traoré, le dispositif de soutien au financement des PME/PMI dans l’espace UEMOA permettra de lutter contre le chômage.

Aussi, a-t-il invité les Etats à favoriser l’émergence des PME, tout en favorisant la sous-traitance, la commande publique et bien d’autres.

L'UEMOA regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, rappelle-t-on.

