Forte pression populaire au passage frontalier entre la Tunisie et la Libye

03 Août 2018

Tunis, Tunisie, 3 août (Infosplusgabon) - Le passage frontalier ''Dahabia - Wazzan'' entre la Tunisie et la Libye fait face depuis environ un mois à une forte pression de populations à la suite du blocage du deuxième et plus important passage, ''Rass Jadir'', à cause des mouvements de protestation des commerçants de la ville frontalière tunisienne, Bengardane, a indiqué vendredi une source sécuritaire tunisienne.

Les commerçants de Bengardane exigent des autorités des deux pays un meilleur traitement et la reprise des activités commerciales entre les deux pays, sans pressions et sans taxes supplémentaires sur leurs marchandises.

Le passage est confronté à un surpeuplement des deux cotés avec des files de voitures sur plusieurs kilomètres, alors que le nombre de voyageurs est de 3 fois supérieur à la moyenne, ce qui a entraîné des souffrances aux familles, aux enfants et aux personnes du 3éme âge qui patientent pendant des heures dans une forte chaleur pour traverser.

Les autorités tunisiennes, pour faire face à cette situation, ont décidé de construire un nouveau bâtiment au passage pour un coût total de 16 millions de dinars, soit environ 6 millions de dollars.

Les travaux de construction de ce bâtiment ont été exécutés à plus de 70 pc avec 16 corridors dotés d'équipements.

Depuis les événements du "Printemps" arabe de 2011, marqué par une insurrection populaire en Tunisie et une insécurité en Libye, les deux passages frontaliers entre les deux pays ont subi et continuent de subir des troubles politiques et sécuritaires, entraînant leur fermeture à plusieurs reprises.

Cette situation a provoqué des difficultés pour les voyageurs dans les deux sens, notamment pour les Libyens dont la plupart viennent en Tunisie pour des soins.

Les autorités libyennes, notamment celles de l'Ouest du pays, déplorent le trafic à grande échelle de carburants libyens qui se vendent en Tunisie 10 fois plus cher qu'en Libye.

Ce trafic est effectué par des Tunisiens, en coordination avec leurs homologues libyens, à travers des voies dans le Sahara, alors que les autorités ont imposé des taxes sur des produits achetés par des Tunisiens depuis la Libye et qui passent par des corridors officiels entre les deux pays, entraînant le mécontentement des commerçants qui ont, à plusieurs reprises, fermé les principales voies des deux passages frontaliers.

Les autorités ont, de leur coté, déploré le trafic et le marché parallèle qui menacent l'économie, mais sont jusqu'à présent incapables de mettre fin aux activités de ces commerçants et leurs protestations.

Les autorités tunisiennes ont évoqué des relations entre le trafic et le terrorisme au moment où le pays est toujours confronté à des actes terroristes sanglants, qui ont notamment frappé la Tunisie en 2015.

Des attaques sont de temps en temps perpétrées dans le pays dont la dernière, survenue à la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, avait fait, le 8 juillet dernier, huit soldats tués, rappelle-t-on.

