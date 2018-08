Human Rights Watch demande une enquête impartiale sur les manifestations post-électorales au Zimbabwe

03 Août 2018

Harare, Zimbabwe, 3 août (Infosplusgabon) - Le gouvernement zimbabwéen devrait ouvrir immédiatement une enquête impartiale sur l'usage de la force par les forces de sécurité pour réprimer les manifestations post-électorales de mercredi dernier à Harare, a déclaré vendredi l'organisation de défense des droits de l'Homme, Human Rights Watch (HRW).

Les soldats et la Police anti-émeute sont impliqués dans la mort d'au moins six personnes et les graves blessures d'une douzaine d'autres, selon HRW.

Des partisans du principal opposant, Nelson Chamisa, qui revendiquaient la victoire de leur candidat à l'élection présidentielle, en érigeant des barrières, brûlant des pneus, des véhicules et des posters du président sortant Emmerson Mnangagwa, ont été violemment chargés par la Police anti-émeutes et des soldats, ce qui a provoqué la mort de six manifestants, selon la Police.

Les observateurs électoraux ont eux-aussi parlé de l'usage excessif de la force par les forces de sécurité contre les manifestants.

Human Rights Watch indique avoir été témoin du chaos dans les rues de Harare, lorsque des centaines de soldats et de policiers anti-émeute ont été déployés dans la ville, alors que les résidents attendaient les résultats des élections du 30 juillet.

Selon HWR, des dizaines de soldats patrouillaient à pied, frappant indifféremment toutes les personnes qu'ils croisaient, pendant que deux hélicoptères militaires survolaient à plusieurs reprises le Quartier général de l'Alliance MDC (opposition).

"La réponse musclée aux manifestations post-électorales, dont l'usage de balles réelles, signifie que les forces de sécurité sont plus excessives que jamais", selon Dewa Mavhinga, directeur de HWR pour l'Afrique australe.

Il appelle à une enquête immédiate et crédible pour que les responsables puissent rendre compte et des violences futures évitées.

Après avoir, dans un premier temps, critiqué le MDC, le président Emmerson Mnangagwa a posté un message appelant à une enquête indépendante sur ce qui s'est passé à Harare, estimant que les "responsables doivent être identifiés et traduits en Justice".

Human Rights Watch indique avoir été informé qu'un soldat en uniforme a tiré sur une femme, Sylvia Maposa, l'atteignant au dos entre les épaules, alors qu'elle rentrait tranquillement chez elle tard dans l'après-midi, après le travail et n'avait rien à voir avec les manifestants. Elle est morte sur le coup.

D'autres témoins affirment avoir vu un élément des forces de sécurité tirer sur un homme de 45 ans à la 4ème rue, à l'est de Harare, le tuant sur le coup.

Les forces de sécurité ont apparemment usé de moyens non indispensables et excessifs contre les manifestants et les passants, selon HRW.

Un homme de 49 ans a dit a HRW qu'un soldat lui a tiré dessus à la rue Nelson Mandela à Harare. "J'ai essayé d'expliquer au soldat que je n'étais pas un manifestant, mais il a levé son arme et m'a tiré sur le pied droit".

A Market Square à Harare, un soldat a tiré sur une vieille femme qui se dirigeait vers un arrêt de bus, la touchant à l'épaule gauche, lui brisant le bras, selon un proche.

Human Rights Watch a cité plusieurs autres témoignages pour démontrer la férocité de la répression des manifestations de mercredi dernier et justifier l'exigence d'une enquête immédiate afin de situer les responsabilités et punir les coupables.

