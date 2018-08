Duel Ibrahim Boubacar Kéita - Soumaila Cissé au second tour de l'élection présidentielle malienne

03 Août 2018

Bamako, Mali, 3 août (Infosplusgabon) - Le président sortant, Ibrahim Boubacar Kéita, et le chef de file de l'opposition et président de l'Union pour la République et la Démocratie (URD), Soumaila Cissé, sont arrivés en tête du premier tour de l'élection présidentielle organisée le 29 juillet au Mali, avec, respectivement, 41,4 pc et 17,8 pc des votes, selon les résultats provisoires proclamés, jeudi soir, par le ministère malien de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.

Le candidat de l'ADP-Maliba, l'homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo, arrive en troisième position avec 7,95 pc devant l'astrophysicien Cheick Modibo Diarra, 7,46 pc.

Seule femme candidate, Mme Djeneba N'Diaye est arrivée en dernière position avec 11.609 voix soit 0,36 pc.

Le taux de participation est estimé à 43,06 pc contre plus de 48 pour cent lors de l'élection présidentielle de 2013 qui avait opposé au deuxième tour lbrahim Boubacar Kéita, alors candidat du Rassemblement pour le Mali (RPM) et Soumaila Cissé, candidat de l'URD. Le premier avait gagné avec plus de 77 pour cent des voix.

En 2018, les deux hommes vont s'affronter de nouveau pour le deuxième tour prévu le 12 août prochain, si la Cour constitutionnelle valide ces résultats.

Ces derniers jours, l'opposition malienne, dans sa majorité, avait soulevé plusieurs griefs contre les partisans du président sortant, notamment le bourrage d'urnes, l'utilisation des moyens de l'Etat pour battre campagne, l'achat de conscience des électeurs.

Elle a également reproché au gouvernement d'avoir été incapable d'organiser le scrutin dans plus de 700 bureaux de vote au centre et au nord du pays où sévit depuis 2012 une crise sécuritaire.

Voici les principaux résultats provisoires du scrutin présidentiel:

1er Ibrahim Boubacar Kéita 1.333.813 voix, soit 41,42 pc.

2e Soumaila Cissé 573.111 voix, soit 17,80 pc.

3 e Aliou Diallo 250.167 voix, soit 7,95 pc.

4e Cheick Modibo Diarra 240.290 voix, soit 7,46 pc.

