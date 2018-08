Evolution de la situation en Libye au menu d'un entretien de Fayez al-Sarraj avec des officiels britanniques

03 Août 2018

Tripoli, Libye, 3 août (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, s'est entretenu, jeudi à Tripoli, avec la secrétaire d'Etat britannique pour le Développement international, Penny Mordaunt, sur l'évolution de la situation en Libye et la promotion des relations entre les deux pays.

La rencontre s'est déroulée en présence, côté britannique, de l'ambassadeur du Royaume-uni en Libye, Frank Baker et une délégation des responsables du ministère britannique des Affaires étrangères et côté libyen, du vice-président du Conseil présidentiel Ahmed Maitig, du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Tahar Siala et un certain nombre de responsables du Conseil présidentiel et du ministère des Affaires étrangères.

La réunion, qui a eu lieu au siège du Conseil dans la capitale Tripoli, a traité de l'évolution de la situation politique en Libye, en plus d'un certain nombre de dossiers de coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du gouvernement de réconciliation nationale.

La ministre britannique a souligné le soutien de son pays au gouvernement d'entente nationale, assurant qu'elle était prête à contribuer à "accroître les capacités du gouvernement à répondre aux besoins du peuple libyen et les exigences de développement par un partenariat économique efficace".

Elle a noté "la volonté des entreprises britanniques à revenir en Libye et à contribuer à la santé, l'éducation et l'investissement dans les domaines du développement humain et dans d'autres".

Pour sa part, M. al-Sarraj a souligné la profondeur des relations entre les deux pays, saluant en même temps, le soutien du Royaume-uni depuis le début de l'Accord politique au gouvernement de réconciliation nationale, a indiqué la même source, qui précise qu'il a évoqué le programme de réforme économique qui sera lancé dans une courte période et portant sur un ensemble de mesures destinées à soulager la souffrance du citoyen.

Il s'est félicité de la coopération avec le Royaume-uni pour mettre en œuvre des programmes visant à renforcer les capacités des jeunes Libyens dans divers domaines, ajoutant que "notre coopération doit être dirigée vers le secteur des services, et la priorité sera donnée à l'infrastructure et aux projets de santé et d'éducation".

Le président du Conseil présidentiel a rappelé l'impact négatif de la division des institutions souveraines sur la vie des citoyens, présentant un aperçu sur les défis auxquels fait face la Libye sur les plans politique, économique et sécuritaire et des obstacles sur la voie démocratique.

La réunion a porté sur le dossier de l'immigration illégale, à propos duquel M. al-Sarraj a souligné la nécessité d'une solution globale au problème dans ses dimensions économiques, humanitaires et de sécurité.

Il a réitéré la demande de soutenir les efforts diplomatiques de la Libye au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, qui vise à lever l'interdiction partielle sur l'armement et l'équipement de la Garde-côte, les gardes-frontières et protéger les installations pétrolières et la force de lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la Garde présidentielle pour sécuriser ces entités, afin de mener à bien ses tâches de manière efficace.

Grâce à ces armes, la sécurité et la stabilité pourront être imposées à la frontière que traversent les migrants illégaux, la contrebande ainsi que les réseaux de trafic d'êtres humains.

Fayez al-Sarraj a refusé que la Libye accueille des camps pour réinstaller les migrants de quelque manière que ce soit, soulignant que "la solution décisive au problème réside dans la stabilité en Libye, pour que celle-ci soit capable de sécuriser ses frontières et soit en mesure d'absorber des dizaines de milliers de travailleurs légalement et conformément à la loi et la législation libyennes comme cela se faisait par le passé".

