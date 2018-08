Le prix de l'électricité en augmentation à travers le monde

03 Août 2018

Dakar, Sénégal, 3 août (Infosplusgabon) - Les prix de l'électricité ont augmenté de 1,65% depuis mars 2018, tous pays confondus. La plus forte augmentation a été observée en Norvège (22,35%) et en Inde (10,77%), tandis que le prix a diminué le plus aux Philippines (-6,37%) et au Brésil (-5,92%).

Le prix moyen de l'électricité était de 0,150 USD par kwh. Les prix les plus élevés de l'électricité concernent les Bermudes (0,387 USD), le Danemark (0,375 USD) et l'Allemagne (0,350 USD), tandis que les prix les plus bas sont appliqués en Irak (0,008 USD), en Egypte (0,018 USD) et au Qatar (0,026 USD).

Les ménages en Europe occidentale, dans les Caraïbes et en Australie ont tendance à payer les prix les plus élevés de l'électricité. Certains d'entre eux paient l’équivalent de plus de deux fois le prix moyen mondial.

L'électricité la moins chère est payée dans les pays asiatiques riches en pétrole, y compris l'Irak, l'Iran, le Qatar et l'Ouzbékistan où l'électricité est fortement subventionnée par le gouvernement.

Le tableau (ci-dessous) montre les prix moyens, les plus élevés et les plus bas de l'électricité, ainsi que les prix de l'électricité facturés aux ménages dans 14 pays africains.

Ces données collectées en juin 2018 prennent en compte tous les impôts et taxes pour l'électricité et sa distribution. Les chiffres sont basés sur la consommation annuelle moyenne d'électricité des ménages dans chaque pays. Les séries sont mises à jour tous les trois mois. (Source: Global Energy Prices).

PAYS USD/KWH

1. Moyenne 0.150

2. Elevé (Bermudes) 0.387

3. -Elevé (Irak) 0.008

4. Algérie 0.038

5. Cameroun 0.090

6. RD Congo 0.045

7. Egypte 0.018

8. Ghana 0.065

9. Côte d'Ivoire 0.131

10. Kenya 0.150

11. Maroc 0.110

12. Nigeria 0.077

13. Afrique du Sud 0.163

14. Tanzanie 0.100

15. Tunisie 0.078

16. Ouganda 0.173

17. Zambie 0.048.

FIN/INFOSPLUSGABO/AER/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon