Le Mali lance les activités de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel

03 Août 2018

Bamako, Mali, 3 août (Infosplusgabon) - A l’instar de la communauté internationale, le Mali a lancé, mercredi, les activités de la célébration de l’édition 2018 de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel sous le thème "L’allaitement, la base de la vie", a-t-on constaté.

Cette journée vise à sensibiliser les communautés pour un changement d’attitude et de pratique vis-à-vis de l’allaitement maternel et à encourager les actions de promotion de l’allaitement dans le cadre de la nutrition, de la sécurité alimentaire et des stratégies de réduction de la pauvreté.

Elle doit également permettre d’informer la population sur les liens entre l’allaitement maternel et la nutrition, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté et de nouer des liens avec des acteurs et les organisations qui travaillent sur ces enjeux.

Selon des études, le lait maternel est un aliment complet, riche en vitamine A, en protéines, en acides gras, en anticorps et en facteurs de croissance adapté au nouveau-né.

Elles recommandent de mettre le bébé au sein dans les trente (30) minutes qui suivent l’accouchement pour lui permettre de bénéficier du colostrum (1er lait) très riche.

