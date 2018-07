La CEDEAO et la CEEAC engagées ensemble contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme

31 Juillet 2018

Lomé,Togo, 31 juillet (Infosplusgabon) - Les chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO et de la CEEAC ont exprimé, lundi à Lomé, leur engagement à mutualiser leurs actions pour lutter contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme, à l’issue du sommet sur « la paix, la sécurité, la stabilité, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ».

Le communiqué final du sommet dont Infosplusgabon a reçu copie ce mardi, souligne la volonté manifeste des chefs d’Etat de coopérer pour relever ces défis sécuritaires.

Aussi, s’engagent-ils à « coopérer pour prévenir les conflits, promouvoir la paix et la stabilité dans les deux régions à travers notamment la mise en place et le renforcement, aux niveaux national et régional, de mécanismes d’alerte précoce et de réponse rapide aux crises impliquant la société civile, les leaders d’opinion, les femmes, les jeunes et les acteurs étatiques ».

A cet effet, ils ont instruit « le président de la Commission de la CEDEAO et le secrétaire général de la CEEAC à initier, dans les meilleurs délais, les négociations entre les Etats des deux régions, en vue de conclure et de mettre en œuvre des procédures d’entraide et de coopération judiciaire ».

Pour y arriver, ils préconisent un accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale dont la signature est prévue avant la fin de l’année 2018.

Ils s’engagent en outre à « renforcer mutuellement les capacités de leurs Forces de Défense et de Sécurité dans le domaine de la formation du personnel, des exercices conjoints, du renseignement et du respect des règles des droits de l’Homme et du droit international humanitaire ».

Le projet sommet sera tenu au Tchad, indique le communiqué final du sommet.

Lundi, rappelle-t-on, une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement des deux espaces communautaires, lors d’un sommet conjoint, ont « examiné la situation sécuritaire générale en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale et ont noté les risques créés par la montée des défis sécuritaires, notamment en ce qui concerne le terrorisme, les trafics d’armes, d’êtres humains et de drogue, le blanchiment d’argent et la cybercriminalité ».

