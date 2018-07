Le Président Barrow exhorte la CEDEAO à envoyer un message fort contre le terrorisme

31 Juillet 2018

Banjul, Gambie, 31 juillet (Infosplusgabon) - Le président gambien, Adama Barrow, a exhorté les leaders de la CEDEAO et de la Communauté économique des États de l'Afrique méridionale (East Africa Economic Community, ECCAS) à envoyer un message clair d'avertissement à tous les groupes extrémistes que les blocs sont unis et déterminés à combattre et à défaire les terroristes et les criminels.

Le communiqué a été remis mardi à Infosplusgabon mardi par la Présidence gambienne à Lomé, au Togo, au cours du sommet conjoint de la CEDEAO et de l'ECCAS en matière de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

“Nous sommes déterminés à poursuivre l'élimination de toutes les menaces contre notre sécurité”, a indiqué le Président Barrow en indiquant la position de son gouvernement sur la question du terrorisme et de l'extrémisme violent.

“Bien sûr que la question de la paix et de la sécurité est si importante parce qu'aucune région ou pays ne peut atteindre le développement et la prospérité lorsque les préceptes de la paix sont érodés et lorsque l'instabilité, l'extrémisme violent et le terrorisme peuvent prospérer”, a-t-il déclaré.

Le Président Barrow a également félicité les experts et les ministres des deux blocs régionaux pour leurs discussions approfondies sur les mesures novatrices qui pourraient être mises en œuvre en vue de rendre les deux régions sécurisées et plus pacifiques.

"Cela signifie qu'ils peuvent également être mieux équipés ou préparés à poursuivre leur prospérité économique désirée grâce à des transformations durables", a-t-il indiqué.

La Gambie est bénéficiaire des mesures de la CEDEAO visant à rétablir la paix et la tranquillité après les élections de décembre 2016. D’où le président a donné l'assurance au sommet de la détermination de son gouvernement à œuvrer en collaboration avec aussi la CEDEAO que l'ECCAS, en vue de mettre en œuvre les recommandations qui en ont résulté.

FIN/INFOSPLUSGABO/MKG/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon