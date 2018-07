Prolongation d'une mission de formation militaire de l'UE en RCA

31 Juillet 2018

Bruxelles, Belgique, 31 juillet (Infosplusgabon) - L'Union européenne (UE) a prolongé de deux ans le mandat de sa mission de formation militaire en République centrafricaine (EUTM RCA) jusqu'au 19 septembre 2020, a annoncé le Conseil de l'UE.

En prenant la décision lundi, le Conseil a également indiqué avoir modifié le mandat de la mission pour lui permettre de fournir un conseil stratégique non seulement au ministère de la Défense, au personnel militaire et aux forces armées mais également au cabinet du président et aussi de prodiguer des conseils en matière de coopération entre civils et militaires, y compris au ministère de l'Intérieur et à la gendarmerie.

Selon cette annonce, le Conseil a alloué un budget d'environ 25,4 millions d'euros pour les dépenses communes d'EUTM RCA pour la période du 20 septembre 2018 au 19 septembre 2020.

Le Conseil a lancé l'EUTM RCA le 16 juillet 2016 dans le cadre du suivi d'une mission militaire consultative de l'UE (EU military advisory mission, EUMAM RCA) qui contribue à la réforme du secteur de la sécurité dans le pays.

Basée à Bangui, la capitale du pays, la mission œuvre pour des forces armées modernes, efficaces, inclusives et démocratiquement responsables en République centrafricaine. Elle fournit un avis stratégique au ministère de la Défense et à l’État major des armées et donne des cours aux officiers et sous-officiers et également une formation aux unités des forces armées centrafricaines.

